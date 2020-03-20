"Газпром" предложил производить антисептики из газа

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" готов организовать производство антисептиков из газа - речь идет об изопропаноле и этаноле, которые могут использоваться как базовые вещества для производства антисептиков.

В компании подчеркивают, что сегодня все ответственные корпорации стараются оказать содействие в борьбе с пандемией.

"ПАО "Газпром" - не только одна из крупнейших российских компаний, но и социально ответственная корпорация, которая заботится о здоровье людей. Поэтому мы видим перспективу для развития такого направления использования природного газа, как производство антисептиков", - пишет "Газпром".

При переработке газа можно вырабатывать различные производные, которые станут основой дешевых и эффективных антисептиков, так необходимых во всем мире. Такое производство на заводах Группы "Газпром" возможно организовать в сжатые сроки в необходимых масштабах.

"Брызнем антисептиком на коронавирус", - заключают в корпорации.