"Татнефть" вложит 50 млрд рублей в строительство четырех установок на "ТАНЕКО"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Татнефть" и федеральное Минэнерго заключили инвестиционное соглашение о строительстве до конца 2026 года четырех нефтеперерабатывающих установок на комплексе "ТАНЕКО" в Нижнекамске, сообщила пресс-служба компании. Инвестиции в проект превысят 50 млрд рублей.

В Нижнекамске построят установки замедленного коксования, каталитического крекинга, гидроконверсии тяжелых остатков и изодепарафинизации дизельного топлива (гидроизодепарафинизации).

"Данные установки увеличат глубину переработки нефти на нефтеперерабатывающем комплексе "Татнефти" и обеспечат выпуск высококачественной и высокоэкологичной продукции: бензина Евро-6, арктического дизельного топлива, соответствующего требованиям Евро-6 и более жестким экологическим спецификациям стран Скандинавии", - говорится в пресс-релизе.

Соглашение предусматривает, что под эти проекты "Татнефть" получит инвестиционную надбавку к возвратному акцизу на нефтяное сырье.