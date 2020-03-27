ЕС выделил 140 млн евро на проекты по борьбе с коронавирусом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз мобилизовал 140 млн евро на 17 проектов, связанных с борьбой против коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе на разработку вакцины, сообщили лидеры стран ЕС в заявлении Европейского совета, принятого на видеоконференции в четверг.

"Необходимо как внутри ЕС, так и во всем мире обмениваться научной информацией и сотрудничать по проблеме разработки вакцины в кратчайшие сроки и сделать ее доступной для всех, кто в ней нуждается, без каких-либо географических барьеров", - заявили лидеры Евросоюза.

Для этого они намерены увеличивать поддержку европейских исследовательских групп и компаний, ведущих работу над созданием вакцины. К финансированию клинической и социальной помощи в ответ на пандемию COVID-19 привлекается, в том числе, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Как отмечается, страны ЕС будут работать вместе с ключевыми партнерами в рамках "семерки" и "двадцатки".

Кроме того, Европейский совет поручил Еврогруппе представить в течение двух недель свои предложения социальных и экономических последствий пандемии COVID-19. "Эти предложения должны учитывать беспрецедентный характер шока COVID-19, затрагивающего все наши страны, и мы будем при необходимости наращивать наш ответ с дальнейшими действиями инклюзивным образом, по мере развития событий, чтобы обеспечить всеобъемлющий ответ", - сказано в заявлении.

Лидеры государств - членов ЕС указали, что для кризисной поддержки в экономической и социальной сферах необходимо гибкое применение законодательства. Так, помимо временных правил госпомощи предприятиям и применения статьи о приостановке обязательств по Пакту о стабильности и росте, они ожидают принятия поправки в регламент Фонда солидарности ЕС, которая позволила бы использовать его средства для ЧС в области здравоохранения - таких как пандемия COVID-19.

Министрам финансов предложено "без промедления изучить возможности" увеличения роли Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в преодолении последствий пандемии коронавируса. Он должен мобилизовать ресурсы для банковских гарантий и инвестиций в европейские компании, особенно малые и средние предприятия, в том числе за счет бюджета ЕС.

Провозглашая приверженность международному сотрудничеству и многосторонним решениям в борьбе с пандемией и ее последствиями, лидеры стран ЕС намерены в то же время обеспечить "стратегическую автономию" союза, принять меры "для защиты стратегических активов и технологий от иностранных инвестиций, которые могут угрожать законным целям государственной политики".