Меркель назвала COVID-19 самым серьезным испытанием за всю историю ЕС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что пандемия коронавируса стала самым серьезным кризисом с момента основания ЕС.

Об этом немецкий канцлер сказала в понедельник в Берлине. По словам канцлера, пандемия стала "угрозой здоровью граждан" сродни природной катастрофе.

По ее словам, сейчас нужно показать, что ЕС готов защищать собственную экономику, и здесь необходимы скоординированные действия стран-членов союза.

В конце марта сообщалось, что Европейский союз мобилизовал 140 млн евро на 17 проектов, связанных с борьбой против коронавирусной инфекции, в том числе на разработку вакцины.