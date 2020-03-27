Российские биржевые индексы пошли вниз вслед за нефтью

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций утром снижается: игроки фиксируют прибыль после роста предыдущих дней, слабый спрос обязан вновь дешевеющей нефти из-за отказа Минэнерго США от ее закупки для стратегического резерва. Индекс РТС протестировал в снижении рубеж 1000 пунктов на фоне ослабления рубля.

К 11:10 индекс МосБиржи снижался на 0,8%, до 2471,38 пункта, индекс РТС падал на 1,5%, до 1002,13 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снижались в пределах 2,6%.

Доллар подорожал н 22 копейки до 77,69 рубля.

Подешевели рублевые акции "НОВАТЭКа" (-2,6%), "Мечела" (-2,4% и -2% "префы"), "Аэрофлота" (-2,1%), "Магнита" (-1,8%), "РусГидро" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,7%), "РусАла" (-1,5%), "Газпрома" (-1,3%), "Норникеля" (-1,3%), "Ростелекома" (-1,3%), "Северстали" (-1%), ВТБ (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "Распадской" (-0,9%), Сбербанка (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,8%).

Подорожали бумаги "Газпром нефти" (+2,1%), АФК "Система" (+1,8%), "Мобильных телесистем" (+1,3%), "Яндекса" (+1,3%), "Мосбиржи" (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%).

В США в четверг торги завершились существенным подъемом индексов (на 5,6-6,4%), несмотря на слабые данные с рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе взлетело с 282 тыс. до 3,283 млн (максимум с начала учета данных в 1967 году) при прогнозах роста на 0,7-1 млн заявок на фоне принятия мер, ограничивающих работу предприятий в условиях вспышки коронавируса.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что это не показтельно, поскольку эти данные отражают период до утверждения властями программы помощи экономике.

Министерство торговли США оставило неизменной оценку роста ВВП страны в четвертом квартале 2019 года - на уровне 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в четверг окончательные данные.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл допустил, что экономика США, возможно, уже находится в рецессии. Однако это не типичный спад, поскольку правительство попросило людей самоизолироваться для общественного блага. В определенный момент распространение коронавируса будет под контролем - и экономика будет восстанавливаться, пообещал он. По его словам, ФРС продолжит кредитование и поможет изменить ситуацию после того, как ситуация с распространением COVID-19 будет взята под контроль.

В Азии в пятницу рост индексов продолжился (японский Nikkei 225 вырос на 3,9%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%), но "минусуют" после ралли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,1-2,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1,2%).

Инвесторы ждут принятия властями США масштабного пакета мер для поддержки экономики на фоне продолжающегося распространения коронавируса.

На саммите G20 лидеры стран-участниц пообещали принять меры по поддержке эконмики более чем на $5 трлн. Главы центробанков и министры финансов G20 договорились регулярно координировать свои действия в ответ на пандемию, достигнута договоренность о расширении производства медпродукции по доступным ценам для борьбы с коронавирусом.

Нефтьв пятницу продолжает дешеветь на решении Минэнерго США отказаться от закупки сырья для стратегического резерва; цена Brent находится более чем на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг.

У 11:10 мск майские фьючерсы на Brent дешевели на 1,1% до $26,04 за баррель (-3,8% в четверг), майские фьючерсы на WTI дорожали на 0,9%, до $22,81 за баррель (-7,7% накануне).