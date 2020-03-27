ЦБ установит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в 1%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ принял решение с 15 апреля по 30 сентября 2020 года ограничить максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок уровнем в 1%, говорится в пресс-релизе релизе регулятора.

ЦБ отмечает, что сейчас такая комиссия в зависимости от типа карты и категории товара находится на уровне 1,2-2,2%.

"Это позволит гражданам, не выходя из дома, осуществлять онлайн-покупки, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям (ТСП) предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении также отмечается, что снижение комиссий предусмотрено для предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. "При этом данное снижение (предельной комиссии эквайринга - ИФ) для бытовой техники, электроники и средств связи установлено при покупке товаров на сумму не более 20 тыс. рублей", - указано в пресс-релизе.