Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 27.03В России 1 036+196В мире 529 591+61 997

ЦБ установит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в 1%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ принял решение с 15 апреля по 30 сентября 2020 года ограничить максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок уровнем в 1%, говорится в пресс-релизе релизе регулятора.

ЦБ отмечает, что сейчас такая комиссия в зависимости от типа карты и категории товара находится на уровне 1,2-2,2%.

"Это позволит гражданам, не выходя из дома, осуществлять онлайн-покупки, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям (ТСП) предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении также отмечается, что снижение комиссий предусмотрено для предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. "При этом данное снижение (предельной комиссии эквайринга - ИФ) для бытовой техники, электроники и средств связи установлено при покупке товаров на сумму не более 20 тыс. рублей", - указано в пресс-релизе.

ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Шанхай впервые стал четвертым крупнейшим финцентром мира

Малый и средний бизнес РФ начнет получать льготные кредиты на следующей неделе

Американцы стали чаще гуглить слова "безработица" и "рецессия"

Американцы стали чаще гуглить слова "безработица" и "рецессия"

Правкомиссия определила 22 отрасли в РФ, которые первыми получат господдержку

Volkswagen продлил приостановку производства на заводах в Германии до 9 апреля

Экономический кризис

Эксперты предупредили, что через три месяца нефть будет некуда девать

Эксперты предупредили, что через три месяца нефть будет некуда девать
Экономический кризис

В Минэнерго назвали "каплей в море" предложение ОПЕК+ по сокращению добычи

Президент МТС призвал не рассылать "веселые, но тяжелые" мемы

Эксперты прогнозируют рост неплатежей как в периоды прошлых кризисов

Бензин: спрос упал, ждать ли снижения цен?

Бензин: спрос упал, ждать ли снижения цен?
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');