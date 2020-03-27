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Участники платежного рынка попросили ЦБ и правительство не ограничивать комиссии за эквайринг

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ряд объединений участников платежного рынка, включая банки, направили председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину совместное заявление с просьбой не вводить в России принудительное ограничение комиссий за эквайринг, говорится в материалах Ассоциации банков России.

Заявление подписали Ассоциация банков России, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, Ассоциация "Финансовые инновации", Национальный совет финансового рынка, Национальная платежная ассоциация, Ассоциация участников Мастеркард.

Авторы заявления указывают, что в рамках обсуждения антикризисных мер в актуальную повестку вновь был внесен вопрос ограничения комиссий за эквайринг, которые магазины платят банкам за прием карт.

Как сообщалось ранее, ритейлеры и рестораторы называли снижение тарифов за эту услугу среди тех мер поддержки, о которых они писали Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову.

"Рынок эквайринга является устойчиво конкурентным, об этом свидетельствуют как снижающиеся год от года ставки, так и иные другие факторы. В условиях же наличия тарифной конкуренции принудительное административное ценовое регулирование является принципиально недопустимым", - говорится в письме.

В документе поясняется, что внедрение такого регулирования ухудшит конкурентную ситуацию на рынке, а также создаст ситуацию монополизации крупными игроками. Также указывается, что иногда вопрос эквайринговых комиссий относят к теме заботы о потребителе.

В письме также говорится, что спор об эквайринговых комиссиях - это спор двух отраслей экономики, для одной из которых комиссии - источник существования и развития, для другой - нежелательные издержки.

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"Принимая во внимание сложность нынешней кризисной ситуации, от лица участников рынка эквайринга заявляем полную готовность содействовать минимизации негативных последствий для экономики, в том числе проработать в рамках межведомственной Рабочей группы Ассоциации банков России по выработке согласованных решений и практическому определению направлений оптимизации размеров комиссии эквайринга оперативные меры реагирования", - говорится в обращении.

Ритейлеры поднимали проблему высоких комиссий за экварийнг еще до недавнего обращения в правительство. Так, в феврале 2019 года на форуме "Деловой России" предприниматели обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на высокие комиссии за эквайринг. Путин поручил ЦБ и правительству подготовить предложения по возможности снижения комиссий.

В итоге после длительных обсуждений совместно с представителями бизнеса и банков правительство РФ признало нецелесообразным введение регулирования со стороны государства размера комиссий при осуществлении расчетов за покупки в организациях торговли с использованием банковских карт.

Стороны договорились о снижении комиссий по операциям для розничных точек отдельных отраслей. Также ЦБ неоднократно заявлял, что альтернативой высокой комиссии может стать оплата по QR-коду в Системе быстрых платежей.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Михаил Мишустин

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