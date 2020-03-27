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Промсвязьбанк предоставит кредитные каникулы до 3 месяцев пострадавшим отраслям

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк предоставит "кредитные каникулы" на срок до 3 месяцев клиентам малого и среднего бизнеса (МСБ) из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, говорится в пресс-релизе банка.

К таким отраслям банк относит кафе, рестораны, гостиницы, предприятия розничной и оптовой торговли, салоны красоты, фитнес-клубы, театры, турагентства.

"Для предприятий МСБ из других отраслей будет предусмотрена упрощенная процедура реструктуризации задолженности по кредитам, решения будут приниматься на индивидуальных условиях", - поясняется в пресс-релизе.

Кроме того, по кредитным продуктам "Без Бумаг" и "Бизнес-онлайн" в апреле будет доступна процедура удаленной реструктуризации кредита.

"Также в период с 1 апреля по 31 мая ПСБ отменяет комиссию за ведение расчетного счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и отменяет фиксированные комиссии по эквайрингу при снижении оборотов", - говорится в пресс-релизе.

Промсвязьбанк принадлежит государству через Росимущество, ранее санировался Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). На базе кредитной организации создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

Промсвязьбанк по итогам 2019 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Рекомендации ЦБ

В минувшую пятницу ЦБ опубликовал меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Регулятор рекомендовал кредитным организациям, МФО, кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), выделенным заемщикам - физическим лицам, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика.

Законодательно - то есть не рекомендация, а обязанность - по отсрочке для граждан, оказавшихся в трудной ситуации, сейчас прописана только в отношении ипотечных кредитов.

Промсвязьбанк

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