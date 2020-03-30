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Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей, внесен в Госдуму.

Поправки в Налоговый кодекс (N8662653-7) опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн рублей.

"Для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц", - сказал он в телеобращении к гражданам на минувшей неделе.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, что вводить налог планируется только с 2021 года, первые уведомления на его уплату будут направлены в 2022 году.

"Необходимо подчеркнуть, что данная мера не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, а начнет действовать только с 2021 года. Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году", - сказал он.

По словам министра, аналогичный подход будет применяться и к инвестициям в долговые ценные бумаги.

Госдума Владимир Путин Антон Силуанов

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