Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он пояснил, что новая мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 году, впервые уведомления на уплату налога будут направлены в 2022 году по процентным доходам по вкладам за 2021 год.

По словам министра, аналогичный подход будет применяться и к инвестициям в долговые ценные бумаги.

Он подчеркнул, что налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада (депозит), а исключительно получаемые с этого вклада проценты.

"При этом налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно. Налог с процентных доходов будет взиматься только с вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей", - пояснил Силуанов.

Планы ввести налог на проценты с вкладов в 1 млн рублей озвучил 25 марта президент Владимир Путин в своем обращении к народу по поводу коронавируса.

Комментируя эту меру пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не стал называть точных цифр, на какое количество вкладов распространится эта мера. "В любом случае это менее 10%", - заявил он.