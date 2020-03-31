Только 30 из 250 ресторанов "Росинтера" продолжили работать

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Только 30 из примерно 250 ресторанов компании "Росинтер Ресторантс Холдинг" продолжают работать, обслуживая заказы навынос и доставку, остальные закрылись. Об этом сообщил основатель, председатель совета директоров и основной бенефициар "Росинтера" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.

"У нас осталось где-то 30 ресторанов вместе с франчайзи, это по России. Мы каждый день получаем сводку, сколько идет товарооборота. Пока можно будет покрыть затраты ребят - поваров, которые готовят, и курьеров - мы, наверное, будем это сохранять", - сказал он в эфире "РБК ТВ".

При этом переключение на доставку для тех игроков, кто на ней не специализируется, проблему не решит - "это миф", считает основатель "Росинтера".

ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" - один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining) в России, который, по данным на конец июня, управлял 264 предприятиями в 27 городах РФ, стран СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. Компания развивает собственные бренды "IL Патио", "Планета суши", "Шикари", "Американский бар и гриль", "Мама Раша", а также управляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов TGI Fridays и кофейнями Costa Coffee.

"Росинтер" является единственной публичной российской компанией на ресторанном рынке. IPO компании в Москве состоялось в июне 2007 года.

"Наверное, (если "Росинтер" не был бы публичной компанией - ИФ) сегодня было бы легче", - считает Ордовский-Танаевский Бланко. С другой стороны, публичный статус дает дополнительные стимулы для оптимизации процессов и внедрения новых проектов, таких как франчайзинг, отметил он.

"Нас ударил очень сильно кризис 2008-2009 года, потому что мы только что вышли на IPO - и год спустя оказалось, что все, что мы сделали, макроэкономически уже не работает. Как-то в 2012 году начали выкарабкиваться - и бабах - 2014-2015 год, был тоже (кризис) очень сильный", - сказал основатель "Росинтера".

Нынешний кризис он назвал тупиковым для ресторанной отрасли в целом.

"В ресторанах ситуация тупиковая - я говорю больше от отрасли, нежели от "Росинтера". Огромное количество сотрудников работают на аутсорсе, огромное количество сотрудников - это люди из других стран СНГ. Они остались без доходов. Надо понимать, что в ресторанной индустрии только маленькая часть (персонала - ИФ) работает официально, есть очень много параллельного товарооборота", - сказал Ордовский-Танаевский Бланко.

При этом, по его словам, у большинства ресторанов финансовой подушки нет: "Очень многие рестораны работают с инвесторами, и обычно инвесторы требуют, чтобы прибыль, свободные средства делились каждый месяц или каждый квартал, чтобы вернуть свои деньги".

"2020 год недосчитается двух месяцев, и в эти два месяца либо должен быть мораторий на все, либо печатание денег <...> Я думаю, что правительство только начинает осознавать глубину, сложность, и осознавать, что придется делать другие вещи, нежели те, что они делали во время других экономических кризисов. Удар будет для всех, поэтому нужен будет какой-то механизм", - отметил совладелец "Росинтера".

После кризиса ресторанов будет меньше, прогнозирует он.

"Может быть, это уникальное состояние приведет к тому, что мы осознаем, что нам нужно меньше, для того чтобы жить. Это, естественно, повлияет на всю структуру бизнеса. Потому что те (темпы роста), которые мы показывали - во всем мире - шли за счет того, что было сумасшедшее, несоразмерное потребление, ненужное. Привычки, потребление трудно меняемые, но думаю, что какой-то сигнал подан <...> нашей планете, нам", - считает он.