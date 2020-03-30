ВТБ с 31 марта начнет давать краткосрочные кредиты малому бизнесу на выплату зарплат

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что с 31 марта начнет предоставлять краткосрочные кредиты малым и микропредприятиям на выплату зарплат. Это позволит компаниям сохранить коллективы и обеспечить сотрудников деньгами в период простоя/проблем со сбытом.

В ВТБ также сообщили, что вместе с правительством и Банком России готовится решение, предполагающее 100% субсидирование процентов. Кредиты будут предоставляться на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения 1 день по минимальному пакету документов.

С 30 марта ВТБ запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса, который пострадал из-за коронавируса.

Банк предложил заемщикам воспользоваться продуктами "Кредит на восстановление бизнеса" (для реструктуризации ранее выданных кредитов малым предприятиям) и "Бизнес-реструктуризация" (для реструктуризации ранее выданных экспресс-кредитов микропредприятиям). Это перекредитование на погашение суммы текущей задолженности как по основному долгу, так и по процентам, комиссиям и т.п. на срок до 10 лет. При этом заемщику может быть предоставлена отсрочка платежей по кредиту на срок до 6 месяцев. Дополнительное обеспечение (при его наличии по действующему договору) не требуется.

Ставка определяется в индивидуальном порядке в зависимости от текущей ставки по договору. Для получения финансирования клиентам достаточно обратиться в банк и предоставить упрощенный пакет документов. Решение о реструктуризации будет принято в течение двух рабочих дней.

В банке заявили, что следят за ситуацией и готовы поддерживать бизнес.

Сбербанк 30 марта сообщил, что уже начал выдавать малым и средним предприятиям кредиыт под 0% на выплату зарплат. Объем программы составит 5 млрд рублей. По условиям программы срок ведения деятельности компаний должен быть не менее 1 года, срок кредитования - до 1 октября 2020 года. "Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования)", - уточняется в сообщении.