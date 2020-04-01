Погрузка на сети РЖД в марте снизилась на 5,5%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В марте погрузка на сете ОАО "РЖД" снизилась на 5,5%, до 106,6 млн тонн, сообщила компания.

В среднесуточном выражении это составило примерно 3,44 млн тонн.

В середине марта глава компании Олег Белозеров сообщил, что РЖД пересмотрит прогноз по погрузке на 2020 год и теперь ожидает, что она снизится на 1%. Ранее РЖД прогнозировала рост погрузки по итогам года на 2,9%. При этом в компании допускали, что пересмотрят расчеты после февраля-марта на фоне "китайского фактора" и активизации национальных проектов в России.

В 2019 году погрузк на сети РЖД снизилась на 0,9% при прогнозе о снижении на 0,5%.

Также в середине марта FESCO сообщила, что фиксирует замедление темпов роста контейнерного рынка России. По ее данным, в феврале 2020 года контейнерный рынок вырос на 5% в годовом измерении, но его рост замедлился в связи со снижением импорта и меньшими, чем в январе 2020 года, темпами роста транзита.

Импортный грузопоток в феврале по сравнению с февралем 2019 года снизился по всем направлениям, кроме Новороссийска. В связи с карантинными мерами в Китае часть компаний перешла на импорт продукции из Турции и стран Ближнего Востока. Что касается транзитных перевозок, то темпы роста замедлились из-за снижения объема перевозок по маршруту Китай-Европа-Китай. Экспортные перевозки при этом по итогам февраля выросли по всем направлениям, в том числе и на китайском. Внутренние перевозки на сети РЖД также выросли на 15% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, основной рост пришелся на отгрузки из Москвы, отметили в FESCO.