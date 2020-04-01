Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:04Заразились
на 31.03В России 2 337+500В мире 857 487+75 122

Погрузка на сети РЖД в марте снизилась на 5,5%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В марте погрузка на сете ОАО "РЖД" снизилась на 5,5%, до 106,6 млн тонн, сообщила компания.

Экономический кризис

В среднесуточном выражении это составило примерно 3,44 млн тонн.

В середине марта глава компании Олег Белозеров сообщил, что РЖД пересмотрит прогноз по погрузке на 2020 год и теперь ожидает, что она снизится на 1%. Ранее РЖД прогнозировала рост погрузки по итогам года на 2,9%. При этом в компании допускали, что пересмотрят расчеты после февраля-марта на фоне "китайского фактора" и активизации национальных проектов в России.

В 2019 году погрузк на сети РЖД снизилась на 0,9% при прогнозе о снижении на 0,5%.

Также в середине марта FESCO сообщила, что фиксирует замедление темпов роста контейнерного рынка России. По ее данным, в феврале 2020 года контейнерный рынок вырос на 5% в годовом измерении, но его рост замедлился в связи со снижением импорта и меньшими, чем в январе 2020 года, темпами роста транзита.

Импортный грузопоток в феврале по сравнению с февралем 2019 года снизился по всем направлениям, кроме Новороссийска. В связи с карантинными мерами в Китае часть компаний перешла на импорт продукции из Турции и стран Ближнего Востока. Что касается транзитных перевозок, то темпы роста замедлились из-за снижения объема перевозок по маршруту Китай-Европа-Китай. Экспортные перевозки при этом по итогам февраля выросли по всем направлениям, в том числе и на китайском. Внутренние перевозки на сети РЖД также выросли на 15% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, основной рост пришелся на отгрузки из Москвы, отметили в FESCO.

Хроника 27 января – 01 апреля 2020 годаЭкономический кризис
РЖД Олег Белозеров Fesco

Новости по теме

Новости

Ростуризм выступил против введения электронной путевки и гостиничного сбора

Xerox отказалась от поглощения HP на фоне пандемии коронавируса

Xerox отказалась от поглощения HP на фоне пандемии коронавируса

Российские биржевые индексы упали на 2,3-3,1%

Что случилось этой ночью: среда, 1 апреля

Министры энергетики РФ и США будут договариваться с производителями нефти

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей

День дурака или нужно ли увеличивать добычу нефти на рухнувшем рынке. Обзор

День дурака или нужно ли увеличивать добычу нефти на рухнувшем рынке. Обзор

Переход на удаленную работу "съел" запасы ноутбуков в РФ

Переход на удаленную работу "съел" запасы ноутбуков в РФ

Х5 обещала в апреле запустить по всей Москве сервис экспресс-доставки из "Пятерочек"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');