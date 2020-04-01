Белоусов избран председателем совета директоров РЖД

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Андрей Белоусов, курирующий в правительстве РФ в том числе вопросы развития транспорта, избран председателем совета директоров ОАО "Российские железные дороги".

Соответствующее решение было принято на заседании 25 марта.

В новом составе после смены кабинета министров совет директоров монополии был утвержден 6 марта. Прежний его глава Максим Акимов, возглавивший АО "Почта России", был выведен из этого органа управления перевозчика. Наряду с ним из совета вышел и его предшественник в статусе главы совета - председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. При этом в совет директоров был введен Белоусов.

Также совет покинули владелец группы "ЕСН", давний бизнес-партнер монополии Григорий Березкин, экс-глава МЧС Владимир Пучков и руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин уступил место своему новому начальнику Максиму Решетникову. В то же время удвоилось представительство Минфина: к замглавы ведомства Андрею Иванову прибавился статс-секретарь Алексей Сазанов, курирующий налоговую тематику.

Кроме того, в совет вошел председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замглавы Минстроя Ирек Файзуллин. В отношении последнего источник "Коммерсанта" ранее отмечал, что чиновник будет представлять в совете интересы вице-премьера Марата Хуснуллина, чьим замом в татарстанском Минстрое он работал в 2005-2010 гг.

Помимо этого, в совете остались генеральный директор РЖД Олег Белозеров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, бывший федеральный канцлер Австрии, экс-председатель правления Оsterreichischen Bundesbahnen (государственного железнодорожного холдинга "Австрийские железные дороги") Кристиан Керн (Christian Kern), глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Также в совет вновь вошли председатель совета директоров группы "Каскол" Сергей Недорослев, глава набсовета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и председатель советов директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов. Керн, Недорослев и Степашин являются независимыми членами совета. Всего в этом органе управления 14 человек.