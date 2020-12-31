Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 31.12В России 3 159 297+27 747В мире 82 707 976+757 025

Белоусов переизбран на пост главы совета директоров РЖД

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов вновь избран председателем совета директоров ОАО "Российские железные дороги".

Соответствующее решение этот корпоративный орган принял на заседании во вторник, следует из сообщения компании. Голосовать за такое решение членам совета предписывала подписанная неделей ранее правительственная директива. Ее выпуск был обусловлен переизбранием состава совета на годовом собрании акционеров 30 сентября.

Помимо Белоусова сейчас в совет директоров компании входят генеральный директор РЖД Олег Белозеров, бывший министр транспорта Евгений Дитрих (в настоящее время - глава ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания"), министр экономического развития Максим Решетников, его первый зам Андрей Иванов, статс-секретарь Минфина Алексей Сазанов.

Кроме того, в этом корпоративном органе - председатель совета директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В статусе независимых директоров работают экс-глава правления Оsterreichischen Bundesbahnen (государственного железнодорожного холдинга "Австрийские железные дороги") Кристиан Керн, председатель совета директоров "Каскола" Сергей Недорослев и руководитель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

РЖД Андрей Белоусов

Новости по теме

Новости
Итоги года: 2020

Коррозия накопленным итогом, или нефть в разлив

Акционеры Tiffany одобрили сделку по слиянию с LVMH

Ювелиры попросили отложить введение обязательной маркировки изделий

Ювелиры попросили отложить введение обязательной маркировки изделий

Минэнерго РФ сократит штат на 5% за счет вакантных должностей

Азербайджан объявил о начале коммерческих поставок газа в Европу

Азербайджан объявил о начале коммерческих поставок газа в Европу
Итоги года: 2020

Petropavlovsk - в новый год со старыми обидами. Обзор

Экономический кризис

Падение цен на сахар в РФ замедлилось, макароны продолжили дорожать

Падение цен на сахар в РФ замедлилось, макароны продолжили дорожать

Цена биткойна выросла до $28,5 тысяч

Цена биткойна выросла до $28,5 тысяч

Сербия начнет 1 января получать российский газ через "Турецкий поток"

Сербия начнет 1 января получать российский газ через "Турецкий поток"

Белоруссия получила $0,5 млрд российского госкредита

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');