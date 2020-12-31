Белоусов переизбран на пост главы совета директоров РЖД

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов вновь избран председателем совета директоров ОАО "Российские железные дороги".

Соответствующее решение этот корпоративный орган принял на заседании во вторник, следует из сообщения компании. Голосовать за такое решение членам совета предписывала подписанная неделей ранее правительственная директива. Ее выпуск был обусловлен переизбранием состава совета на годовом собрании акционеров 30 сентября.

Помимо Белоусова сейчас в совет директоров компании входят генеральный директор РЖД Олег Белозеров, бывший министр транспорта Евгений Дитрих (в настоящее время - глава ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания"), министр экономического развития Максим Решетников, его первый зам Андрей Иванов, статс-секретарь Минфина Алексей Сазанов.

Кроме того, в этом корпоративном органе - председатель совета директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В статусе независимых директоров работают экс-глава правления Оsterreichischen Bundesbahnen (государственного железнодорожного холдинга "Австрийские железные дороги") Кристиан Керн, председатель совета директоров "Каскола" Сергей Недорослев и руководитель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.