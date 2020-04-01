Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:18Заразились
на 01.04В России 2 777+440В мире 857 487+75 122

Трамп не исключил приостановки действия некоторых пошлин на 90 дней

Трамп не исключил приостановки действия некоторых пошлин на 90 дней
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может объявить о приостановке действия пошлин на ряд импортируемой продукции на 90 дней, стремясь ослабить экономический ущерб от пандемии коронавируса, пишет CNBC со ссылкой на источник.

Сам американский лидер накануне в разговоре с журналистами накануне сказал, что еще не одобрил план о приостановке действия пошлин, но подтвердил, что это может произойти.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, решение не коснется некоторых из наиболее существенных пошлин, введенных Трампом во время торговых войн, в том числе пошлин на товары китайского экспорта объемом $360 млрд в год и тарифов на импортируемые металлы, введенных из соображений национальной безопасности. В последние недели администрация Трампа освободила от пошлин некоторые медицинские товары.

Более 100 руководителей американских компаний во вторник написали в Белый дом, призвав администрацию Трампа отложить сбор пошлин на 90-180 дней.

Между тем влияние этого решения на экономику будет ограниченным, поскольку Трамп не планирует приостановить сбор пошлин на более широкий ряд продукции, включая те, что были введены в период торгового противостояния с Китаем, пишет FT.

США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

У четырех сотрудников "Роскосмоса" нашли коронавирус

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Усманов направил $20 млн на борьбу с коронавирусом в Узбекистане

Усманов направил $20 млн на борьбу с коронавирусом в Узбекистане

Ростуризм выступил против введения электронной путевки и гостиничного сбора

Xerox отказалась от поглощения HP на фоне пандемии коронавируса

Xerox отказалась от поглощения HP на фоне пандемии коронавируса

Российские биржевые индексы упали на 2,3-3,1%

Что случилось этой ночью: среда, 1 апреля

Министры энергетики РФ и США будут договариваться с производителями нефти

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');