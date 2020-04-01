Трамп не исключил приостановки действия некоторых пошлин на 90 дней

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может объявить о приостановке действия пошлин на ряд импортируемой продукции на 90 дней, стремясь ослабить экономический ущерб от пандемии коронавируса, пишет CNBC со ссылкой на источник.

Сам американский лидер накануне в разговоре с журналистами накануне сказал, что еще не одобрил план о приостановке действия пошлин, но подтвердил, что это может произойти.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, решение не коснется некоторых из наиболее существенных пошлин, введенных Трампом во время торговых войн, в том числе пошлин на товары китайского экспорта объемом $360 млрд в год и тарифов на импортируемые металлы, введенных из соображений национальной безопасности. В последние недели администрация Трампа освободила от пошлин некоторые медицинские товары.

Более 100 руководителей американских компаний во вторник написали в Белый дом, призвав администрацию Трампа отложить сбор пошлин на 90-180 дней.

Между тем влияние этого решения на экономику будет ограниченным, поскольку Трамп не планирует приостановить сбор пошлин на более широкий ряд продукции, включая те, что были введены в период торгового противостояния с Китаем, пишет FT.