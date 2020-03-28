Вопросы тарифов в ходе телефонной беседы с Си Цзиньпином не обсуждались

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В ходе состоявшейся накануне телефонной беседы с председателем КНР Си Цзиньпином не поднимались вопросы торговли и взаимных тарифов, заявил президент США Дональд Трамп.

"Председатель Си Цзиньпин не поднимал эту проблему, она даже не обсуждалась", - заявил Трамп журналистам.

Президент навал "фейковыми новостями" сообщения СМИ о том, будто он намерен пересмотреть тарифы на китайские товары в условиях пандемии.

Как сообщалось, Си Цзиньпин в пятницу в телефонной беседе с Трампом заявил о необходимости объединения усилий двух стран в борьбе с коронавирусом и изъявил желание "продолжить обмен информацией и опытом с США".

Ранее в пятницу президент написал в твиттере, что в беседе он и председатель КНР "во всех деталях обсудили коронавирус, который свирепствует на значительных частях нашей планеты".

"Китай прошел через это в значительной мере, и хорошо осознает все то, что касается этого вируса. Мы тесно работаем вместе", - отметил Трамп.