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Сбербанк отметил снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России отмечает пониженный спрос клиентов на операции с наличными рублями и иностранной валютой, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

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Согласно сообщению, объем снятия наличных рублей в первой половине текущей недели снизился на 70% в офисах банка и на 28% - в банкоматах.

Банк отмечает, что объем продажи клиентам и выдачи со вкладов долларов США снизился на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.

Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне, отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Думаю, это говорит, во-первых, о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности - никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными. А во-вторых, это свидетельствует о том, что люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям ограничить посещение общественных мест, активно пользуются дистанционными банковскими сервисами, в которых можно точно так же покупать и продавать валюту, оплачивать покупки и совершать сотни различных финансовых операций", - сказал он.

Сбербанк

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