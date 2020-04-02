Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Липецкой области призвала компании и неравнодушных граждан перечислить деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка на борьбу с коронавирусом.

Собранные деньги чиновники обещают тратить "на основании заявок от наиболее пострадавших жителей и организаций региона с целью приобретения медицинских препаратов и оборудования, ликвидации последствий распространения инфекции".

В сообщении на сайте администрации указаны реквизиты счета фонда, а также его номер телефона. Желающих помочь чиновники попросили "обязательно указать в назначении платежа: мероприятия в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции".

С 30 марта в Липецкой области действует режим самоизоляции.