ЦБ попросил банки ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Банк России попросил банки "по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции". Ради профилактики коронавируса ЦБ посоветовал выдерживать банкноты три-четыре дня перед выдачей их клиентам или загрузкой в банкоматы.

Регулятор напомнил, что в банкоматах с рециркуляцией банкноты участвуют в замкнутом цикле обращения, и могут передаваться от клиента к клиенту без обработки и "очистки" в банке.

Этот совет содержится в рекомендациях, которые ЦБ адресовал банкам в условиях распространения коронавирусной инфекции.

На банкнотах, по данным ВОЗ, вирус может сохраняться до трех-четырех дней, регулятор по собственным стандартам выдерживает купюры до двух недель и выдает их банкам "чистыми". В связи с этим он и рекомендовал банкам выдерживать банкноты три-четыре дня перед выдачей их клиентам или в банкоматы и терминалы.

ЦБ также посоветовал проводить регулярную профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных, а также банкоматов и терминалов, расположенных в банковских помещениях и, по возможности, за их пределами.

Регулятор также рекомендовал сотрудникам банков, которые принимают деньги, документы и ценности от клиентов, носить маски и одноразоыве перчати, а также использовать дезинфицирующие препараты на рабочем месте.

ЦБ призвал банки напоминать клиентам, что лучше использовать безналичную форму оплаты - онлайн-переводы и бесконтактную оплату по картам.

В Роспотребнадзоре ранее уточняли, что на картах коронавирус может жить до девяти суток.