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Рестораторы попросили правительство поддержать их вместе с малым предпринимательством

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Представители крупного ресторанного бизнеса обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой распространить меры поддержки и на них. Из-за падения оборота на 50-80% и кассового разрыва у рестораторов нет денег на начисление зарплат, налогов, возвращение кредитов и поддержание дальнейшей работы.

"Формально не являясь субъектами МСП, мы оказываемся вне тех мер, которые уже объявлены и которые рассматриваются в настоящее время в правительстве. Мы просим вас поддержать меры, которые представлены для вашего рассмотрения Минпромторгом России и расширить рамки предприятий за пределы МСП, включив в них и крупные предприятия ресторанной отрасли", - говорится в письме (копию документа предоставила пресс-служба сети "Теремок").

В числе тех, кто должен подписать письмо, указаны президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, основатель группы компаний "Шоколадница" Александр Колобов, основатель гастрономической академии и сети ресторанов "Грабли" Роман Рожниковский, основатель компании "Росинтер Ресторанс Холдинг" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, основатель "Теремка" Михаил Гончаров, основатель компании Zамания Павел Ковшаров и основательница сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова.

"В настоящее время в правительстве рассматривается пакет мер от министерства промышленности и торговли по поддержке бизнеса. Наши предприятия рискуют оказаться за рамками этих мер, ввиду досадной ошибки в позиционировании этой помощи. Все дело в так называемом термине МСП (малое и среднее предпринимательство). Наши компании созданы 10-20-30 лет назад и давно прошли путь от малого бизнеса до флагманов отрасли, выйдя за рамки среднего бизнеса. Работая в системе ОСНО, мы ушли от форматов ИП, УСНО, консолидировали бизнес и теперь оказались в самом трудном положении в нашей отрасли", - говорится в письме.

"При этом мы полностью декларируем выручку, являемся крупнейшими налогоплательщиками в отрасли. На наших предприятиях трудится более 30 тыс. сотрудников, и за 2019 год мы заплатили более 10 млрд рублей налогов. У каждой из наших компаний до 500 поставщиков, на которых трудятся еще десятки тысяч сотрудников", - отмечается в тексте.

"И вот теперь мы поставлены на грань разорения. Ввиду падения оборотов на 50-80% и последующей приостановки деятельности мы уже получили кассовые разрывы невероятных размеров и физически не имеем средств для начисления зарплат, налогов, возвращения кредитов и ведения дальнейшей деятельности", - пожаловались рестораторы.

В пресс-службе ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" подтвердили, что основатель компании подписал обращение к Мишустину. "Правительство разрабатывает много хороших правильных мер, но в основном для малых и средних предприятий. Туда не попадают крупнейшие компании ресторанной отрасли, работающие в ОСНО, которые официально платят огромное количество налогов. И так как налоговая база крупных компаний гораздо больше, они оказались в более сложном положении, чем те, которые работают в УСНО и ИП", - сказал Ордовский-Танаевский Бланко (его слова передал представитель "Росинтера").

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"Крайне актуален сейчас вопрос по выплате государством пособий по безработице для огромного количества сотрудников отрасли, которые уже потеряли источник существования", - добавил он.

Из-за ограничений, введенных властями для борьбы с распространением коронавируса, рестораны могут работать только в режиме обслуживания заказов навынос и доставки. При этом только 30 из примерно 250 ресторанов "Росинтера" продолжают работать, остальные закрылись, говорил Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко в интервью "РБК ТВ".

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. "Длинные выходные" предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в России.

В Москве и других регионах закрыты магазины, за исключением аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, рестораны и кафе. Кроме того, в Москве и Подмосковье с 30 марта был введен режим самоизоляции для всех жителей. Затем аналогичные ограничения начали вводить власти в других регионах.

Михаил Мишустин Росинтер Шоколадница Андерсон Теремок Zамания

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