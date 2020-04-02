Страховщики направили письмо правительству с просьбой отсрочить уплату налогов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Страховая отрасль пострадает от экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, в связи с этим Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть вопрос о возможности поддержки страховой отрасли и отсрочить уплату налога на прибыль, говорится в сообщении ВСС со ссылкой на его главу Игоря Юргенса.

"В текущих условиях представляется справедливой поддержка страховых компаний, которые с большой вероятностью понесут беспрецедентно крупные убытки", - отмечается в сообщении ВСС. Союз просит о применении мер, аналогичных тем, которые обеспечиваются государством компаниям, работающим в иных пострадавших сферах.

"Мы надеемся, что правительство пойдет нам навстречу. Это облегчит страховым компаниям эффективное выполнение обязательств, что в текущих условиях крайне важно и для отрасли, и для страхователей", - приводятся в сообщении слова главы ВСС.

В том числе сообщество "ожидает снижения денежного потока и существенного роста выплат", отмечает Юргенс. В частности, рост выплат очевиден по линии страхования ответственности туроператоров. По договорам с туроператорами застрахована их ответственность на 16,5 млрд рублей. Именно по этому сегменту сильнее ударили кризисные явления, добавил Юргенс.

Участники рынка прорабатывают вопросы возврата средств за страховые продукты гражданам, выезжающим за рубеж, включения заболевания коронавирусом в перечень рисков по продуктам и другие возможные меры поддержки граждан.

"В условиях развития негативной ситуации страховое сообщество оценивает потенциальные риски снижения денежного потока и существенного повышения расходов отрасли как значительные", - отмечает ВСС. В обращении также говорится, что союз всецело поддерживает принимаемые правительством и Центральным банком меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране и против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных и сырьевых рынках.

Страховщики готовы полностью выполнять опубликованные 20 марта рекомендации Банка России страховым организациям по обеспечению доступности социально значимых услуг, говорится в сообщении ВСС. Так, в случае официального подтверждения диагноза "коронавирус" застрахованные граждане могут рассчитывать на продление срока урегулирования страховых случаев, на отсрочку платежа по договорам добровольного страхования.

Страховые компании не будут начислять неустойку (штраф, пени) заразившимся клиентам или применять иные наказания за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования на время болезни страхователя.