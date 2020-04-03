Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики республики, опубликованном в пятницу.

"Цель данной встречи заключается в стабилизации нефтяного рынка. Азербайджан уже получил приглашение на участие в этой видеоконференции", - сообщает Минэнерго.

Информацию о дате внеочередной встречи стран ОПЕК+ "Интерфаксу" подтвердил представитель Алжира, министр энергетики которого в текущем году является президентом конференции ОПЕК.

Он отметил, что на встречу приглашены все страны, участвующие в соглашении, не уточнив, приглашены ли другие страны.

Ранее Саудовская Аравия призвала созвать срочную внеочередную встречу "ОПЕК+ и других государств с целью достижения справедливого соглашения, чтобы восстановить желаемый баланс на нефтяном рынке".