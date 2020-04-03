Доллар подорожал до 77,3 рубля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро растут к рублю утром в пятницу на "Московской бирже" на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти, который в четверг показал беспрецедентный дневной рост.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,42-77,73 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс вырос на 26,53 копейки до 77,52 рубля. Евро подорожал на 6,1 копейки, до 83,93 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 17,42 копейки к уровню закрытия четверга, до 80,91 рубля.

При этом уже вскоре после открытия торговой сессии рубль развернулся вверх к доллару и евро. В 10:10 курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 18 марта; на минимуме пара "доллар-рубль" достигала отметки 76 рубля за доллар. Этому способствовало возобновление роста нефти на сообщениях о встрече министров стран ОПЕК+, которая должна состояться в понедельник, 6 апреля. Затем курс доллара опять пошел вверх и достиг 77,3 рубля к 10:30.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 21,72 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,8132 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал коррекционное снижение к доллару и евро в первую минуту торгов на фоне стабилизации рынка нефти после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля. Последующий разворот на рынке нефти на фоне сообщений о встрече министров стран ОПЕК+ уже в ближайший понедельник, 6 апреля, стал причиной возобновления роста рубля в обеих парах вскоре после открытия сессии.

Как сообщил Минэнерго Азербайджана, цель встречи - стабилизация нефтяного рынка. "Азербайджан уже получил приглашение на участие в этой видеконференции", - отметило ведомство.

Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день в процентах стал рекордным, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. По итогам четверга нефть Brent подорожала на 21%, WTI - на 24,7%.

Поддержку нефтяным ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения. "Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке", - говорится в сообщении государственного информационного агентства страны.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение Россией и Саудовской Аравией компромисса в сфере добычи нефти.

Трамп отметил в ходе пресс-конференции в четверг, что Россия и Саудовская Аравия своими последними действиями на нефтяном рынке "губят индустрию, а это вредит и России, и Саудовской Аравии". "Я говорил, что нужно ослабить (снизить уровень добычи) на 10 (млн баррелей), может быть более, чем на 10... Может быть, на 15 (млн баррелей)", - сказал.

В Кремле, в свою очередь, опровергли сообщение о разговоре Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.

"Нет, разговора не было", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такая беседа пока не планируется.

К 10:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,17% - до $29,99 за баррель. К 10:25 цена контрактов выросла на 1,5% - до $30,38 за баррель. По итогам торгов в четверг фьючерсы взлетели в цене на 21%.

Майские фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 10:00 дешевели на 2,05% - до $24,8 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 24,7% по сравнению с предыдущей сессией.