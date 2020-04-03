Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 03.04В России 4 149+601В мире 1 013 157+80 552

"Газпром" начал тестировать новую схему доставки вахтовиков с карантином на две недели

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром добыча Надым" начинает апробацию новой схемы доставки вахтовиков на производственные объекты, сообщила компания.

Перед доставкой на месторождение вахтовый персонал на две недели полностью изолируют под медицинским контролем, чтобы предупредить распространение коронавируса. Сейчас добыча на всех месторождениях компании ведется в штатном режиме.

ЭкономикаВахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19Вахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19Читать подробнее

Для новой схемы выделено три этажа общежития компании. Помещения предварительно дезинфицированы. После строгого медицинского входного контроля людей на 14 дней изолируют на одном этаже. Вместе с ними в режиме полной изоляции находится медик, который ежедневно следит за состоянием их здоровья. При признаках ОРВИ хотя бы у одного члена группы, изоляция прекращается, помещения дезинфицируются, набирается и заселяется новая группа. Людям бесконтактно передают трехразовое горячее питание, соблюдая необходимые санитарные нормы.

В первой группе - 34 человека, подписавшие добровольное согласие на изоляцию. 14 дней в общежитии будут приравнены к нахождению на рабочей вахте и полностью оплачены.

"В случае успешного прохождения двухнедельного периода изоляции, первая группа будет доставлена на Бованенковское месторождение. Отдельно спланирован процесс переезда группы из общежития в аэропорт: работники будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, транспорт - дезинфицирован. Если метод докажет свою работоспособность, планируется увеличить количество изолированных групп и их численность. Рассматриваются возможность вовлечения в схему дополнительных помещений", - сообщает "Газпром добыча Надым".

Газпром

Новости

Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта

Экономический кризис

Сводный PMI еврозоны в марте рухнул до исторического минимума

Сводный PMI еврозоны в марте рухнул до исторического минимума

В Мексике с воскресенья перестанут варить пиво Сorona

В Мексике с воскресенья перестанут варить пиво Сorona
Экономический кризис

Morgan Stanley спрогнозировал падение ВВП США на 38% во II квартале

РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля
Экономический кризис

Падение деловой активности в сфере услуг РФ в марте стало максимальным за 11 лет

Падение деловой активности в сфере услуг РФ в марте стало максимальным за 11 лет

Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне

Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне

FT узнала о лоббистской кампании нефтяников США против РФ и Саудовской Аравии

FT узнала о лоббистской кампании нефтяников США против РФ и Саудовской Аравии

Фондовый рынок США вырос во главе с акциями энергетических компаний

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');