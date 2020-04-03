"Газпром" начал тестировать новую схему доставки вахтовиков с карантином на две недели

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром добыча Надым" начинает апробацию новой схемы доставки вахтовиков на производственные объекты, сообщила компания.

Перед доставкой на месторождение вахтовый персонал на две недели полностью изолируют под медицинским контролем, чтобы предупредить распространение коронавируса. Сейчас добыча на всех месторождениях компании ведется в штатном режиме.

Для новой схемы выделено три этажа общежития компании. Помещения предварительно дезинфицированы. После строгого медицинского входного контроля людей на 14 дней изолируют на одном этаже. Вместе с ними в режиме полной изоляции находится медик, который ежедневно следит за состоянием их здоровья. При признаках ОРВИ хотя бы у одного члена группы, изоляция прекращается, помещения дезинфицируются, набирается и заселяется новая группа. Людям бесконтактно передают трехразовое горячее питание, соблюдая необходимые санитарные нормы.

В первой группе - 34 человека, подписавшие добровольное согласие на изоляцию. 14 дней в общежитии будут приравнены к нахождению на рабочей вахте и полностью оплачены.

"В случае успешного прохождения двухнедельного периода изоляции, первая группа будет доставлена на Бованенковское месторождение. Отдельно спланирован процесс переезда группы из общежития в аэропорт: работники будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, транспорт - дезинфицирован. Если метод докажет свою работоспособность, планируется увеличить количество изолированных групп и их численность. Рассматриваются возможность вовлечения в схему дополнительных помещений", - сообщает "Газпром добыча Надым".