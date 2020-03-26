Вахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - На Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они контактировали с больным коронавирусом COVID-19.

Как подчеркивает служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Надым", месторождение работает в штатном режиме.

В компании "Газпром центрэнергогаз" рассказали, что вечером 25 марта несколько сотрудников подрядной сервисной организации АО получили телефонные звонки из регионов, где они постоянно проживают, с сообщением о том. что они контактировали с зараженным COVID-19. Как выяснилось, это произошло 16 марта при перелете рейсом Москва - Екатеринбург, у одного из пассажиров которого позднее был диагностирован коронавирус. 17 марта чартерным рейсом Екатеринбург - Бованенково вахтовики прибыли на месторождение.

В штаб по предотвращению распространения коронавируса ООО "Газпром добыча Надым" поступил список из 20 работников АО "Газпром центрэнергогаз", летевших тем же рейсом Москва - Екатеринбург и находящихся сейчас на Бованенковском НГКМ.

Все 20 человек изолированы. Учитывая, что контакт с заболевшим произошел 16 марта, режим изоляции сохранится до 30 марта включительно.