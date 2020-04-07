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"Газпром" лишил премии сотрудницу за уклонение от самоизоляции

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В корпоративной газете структуры "Газпрома" появилась публикация о показательном наказании сотрудницы, которая приехала в Россию в марте с Украины, никому об этом не сообщила и уклонилась от двух недель самоизоляции. Ее лишили премии за март.

Пандемия коронавируса

Сообщение об этом появилось на первой полосе свежего номера корпоративного издания крупнейшего добычного предприятия "Газпрома" - ООО "Газпром добыча Ямбург".

Нарушительницей оказалась медсестра процедурного кабинета поликлиники №2 медсанчасти. В Россию она прибыла 15 марта. О поездке за границу она "не сообщила об этом по телефонам горячей линии и своему непосредственному руководителю", а также не написала об этом в анкете в месте сбора вахтового персонала.

"По сути, данный поступок можно квалифицировать как обман работодателя, - пишет газета "Пульс Ямбурга". - Своими безответственными действиями женщина подвергла опасности своих коллег и других работников компании. Сразу после выявления обмана медсестра (несмотря на отсутствие признаков ОРВИ) была изолирована. К счастью, она не оказалась носителем новой коронавирусной инфекции".

Штаб по борьбе с коронавирусом в компании "Газпром добыча Ямбург" предупредил, что в дальнейшем к любому сотруднику будет применяться "самые серьезные административные наказания" за несерьезное отношение к ограничениям по коронавирусу.

Газета также сообщила, что гендиректор компании Олег Арно отменил все вахтовые рейсы до 30 апреля. Работникам на междувахтовом отдыхе компания произведет авансирование в размере половины ежемесячной заработной платы. Всему вахтовому персоналу, находящемуся как на вахте, так и на межвахте, будет выплачиваться ежемесячная премия в размере 20% оклада (тарифной ставки).

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Сеул, Южная Корея
Газпром Ямбург Газпром добыча Ямбург Олег Арно коронавирус

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