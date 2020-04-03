ВТБ выявил случаи обмана россиян, обращающихся за кредитными каникулами

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ выявил случаи обмана граждан, которые попали в сложную ситуацию в связи с пандемией коронавируса и обращаются в банк за кредитными каникулами, говорится в сообщении банка.

В последние дни при обработке обращений за кредитными каникулами сотрудники ВТБ все чаще сталкиваются с деятельностью мошенников, которые пытаются заработать на общей проблеме и выманить средства у попавших в беду граждан.

Банк фиксирует появление фирм-"однодневок", которые обещают решить любые вопросы с прощением банковских кредитов. После получения денег компании "обязуются" подробно проконсультировать клиентов, как освободится от всех кредитных обязательств.

Еще один тип мошенничества с кредитными каникулами

Другой тип мошенников пользуется тем, что граждане во многих регионах сейчас находятся в самоизоляции и не могут получить документы, подтверждающие их финансовые трудности, у своего работодателя для предоставления в банк. Пользователям интернета предлагаются поддельные справки по форме 2 НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе.

Таким образом они пытаются получить доступ к персональной информации клиентов банка для ее дальнейшего противозаконного использования в своих целях.

ВТБ заявляет, что все обращения граждан по вопросу предоставления кредитных каникул принимаются только через колл-центр для минимизации визита клиентов в офис. Банк предоставляет отсрочку платежа для заемщиков только на основании листка нетрудоспособности или документов, подтверждающих финансовые трудности.

Все справки проходят обязательную проверку со стороны банка, и в случае выявления подделок услуга кредитных каникул отменяется, и клиенту придется выплатить свой долг в полном объеме - вместе со всеми пенями и штрафами. Кроме того, будет испорчена кредитная история клиента, поскольку информацию о просрочке банк будет обязан передать в бюро кредитных историй, предупреждает ВТБ.

Для защиты интересов своих добросовестных клиентов ВТБ готов взаимодействовать с правоохранительными органами в порядке, определенном законодательством, подчеркнули в финансовой организации.

Накануне, 2 апреля, "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных банкиров написал, что на ситуации с кредитными каникулами активно пытаются нажиться мошенники.