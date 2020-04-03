МСП получат отсрочку по страховым взносам

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Организации, входящие в реестр малого и среднего предпринимательства, смогут на полгода перенести срок уплаты страховых взносов с выплат физлицам, исчисленным в марте-мае 2020 года. Такие предложения содержатся в проекте постановления "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики", с которым ознакомился "Интерфакс" (сейчас документ согласовывают Минфин и Минэкономразвития).

На 4 месяца им предлагается продлить срок уплаты страховых взносов, исчисленных за июнь-июль 2020 года. Индивидуальные предприниматели смогут на 4 месяца перенести уплату страховых взносов за 2019 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей (сейчас срок - не позднее 1 июля 2020 года).

Предполагается, что отсрочку или рассрочку по налогам или страховым взносам могут получить организации и ИП, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией сферах.

Право на отсрочку будут иметь организации и ИП, у которых более чем на 10% снизились доходы или доходы от реализации товаров (работ, услуг) или доходы по операциям, облагаемым нулевым НДС, или получившие убыток по данным деклараций по налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 года, если в 2019 году убытка не было.

Заявление об отсрочке или рассрочке должно быть подано до 1 декабря 2020 года.

Для МСП и ИП, подпадающих под вышеописанные параметры, планируется продление на 6 месяцев срока уплаты налога на прибыль, налога по упрощенной системе налогообложения, единого сельхозналога за 2019 год. Также на полгода продлевается уплата налогов и авансовых платежей (за исключением НДС и НДФЛ), за март и первый квартал 2020 года.

На 4 месяца продлевается срок уплаты налогов, помимо НДС и НДФЛ, за апрель, май, июнь, за второй квартал и полугодие.

Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу для малого и среднего бизнеса за первый квартал продлевается до 30 октября, за второй квартал - до 30 декабря. На 3 месяца с 15 июля продлевается срок уплаты индивидуальными предпринимателями НДФЛ за 2019 год.

Также для всех организаций и индивидуальных предпринимателей предлагается продление на три месяца срока представления всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС и расчетов по страховым взносам, бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года. На три месяца продлевается и срок представления организациями финансового рынка в налоговые органы финансовой информации (отчётности о клиентах - иностранных налоговых резидентах) за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы. Срок подачи заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год также переносится на три месяца.

В части налоговых проверок для всех налогоплательщиков предусматривается приостановление до 1 июня вынесение решений о проведении выездных проверок, в том числе уже назначенных, проверок полноты исчисления и уплаты налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами, проверок соблюдения валютного законодательства.

Также для всех налогоплательщиков планируется продление на 20 рабочих дней срока представления документов и пояснений по требованиям, полученным с 1 марта до 1 июня, на 10 рабочих дней - по требованиям по НДС, полученным в этот срок.

Кроме того, предлагается ввести мораторий на применение налоговых санкций за непредставление документов, срок представления которых приходится на период с 1 марта по 1 июня.