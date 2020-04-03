Путин созовет совещание по нефти в преддверии экстренной встречи ОПЕК+

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в середине дня проведет совещание о ситуации на глобальных энергорынка, сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"По сути это будет тот же формат, который был перед отлетом президента в одну из региональных поездок, это перед тем как была сорвана сделка ОПЕК+", - сказал Песков, напомнив о совещании, которое состоялось у Путина во Внуково 1 марта, за несколько дней до встречи ОПЕК+ в Вене. Тогда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продолжении сокращения добычи, что наряду со снижением спроса из-за пандемии коронавируса привело к обвалу цен на нефть.

Песков напомнил, что эти вопросы обсуждались в ходе телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом.

"Сейчас по линии Минэнерго ведутся интенсивные контакты с разным странами, и вы знаете о неблагоприятной в целом атмосфере на энергетических рынках. Это все и есть причины для того, чтобы президент собрался с профильными руководителями ведомств и нефтяниками с тем чтобы обсудить ситуацию", - сказал Песков. При этом он не стал комментировать вопрос, связано ли совещание с внеплановой встречей ОПЕК+, запланированной на 6 апреля.

"Давайте дождемся", - сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, совещание состоится после 15-16 часов вечера, частично мероприятие пройдет в открытом для прессы режиме.