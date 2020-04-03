"Татнефть" признала возможную нехватку мощностей для хранения нефти

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "Татнефть" уже задействует мощности по хранению нефти, но допускает, что при низком спросе их может не хватить, сообщил помощник гендиректора по корпоративным финансам компании Василий Мозговой в ходе телефонной конференции для инвесторов.

Он также сказал, что компания рассматривает несколько сценариев выплаты итоговых дивидендов за 2019 год, решение будет принято до конца апреля.

"Один из них, ранее озвученный сценарий, по сохранению выплат за 2019 год на уровне 2018 года. Но, как я уже сказал, это не единственный вариант", - сообщил Мозговой.

Он подчеркнул, что компания при подготовке рекомендаций учитывает работу в других, сложных рыночных условиях по сравнению с теми, когда был впервые озвучен прогноз по дивидендам на 2019 год.

"Эти условия включают и динамику на нефтяном рынке. И, возможно, для нас важнее иметь представление о том, когда в мире возобновится нормальная экономическая деятельность, и как текущая ситуация повлияет на нашу работу", - отметил Мозговой.

"Таким образом, в текущих обстоятельствах мы не даем гарантию того, что дивидендные выплаты будут на уровне ранее данного прогноза. И, очевидно, у нас нет обязательства выплачивать тот объем, что мы обозначали. Мы сохраняем осторожность, чтобы обеспечить стабильность наших операций", - подчеркнул Мозговой.

Компания ожидает, что сложные рыночные условия продлятся как минимум в течение апреля-мая, и только после этого "Татнефть", вероятно, может пересмотреть свои планы. Между тем, Мозговой подчеркнул, что у "Татнефти" нет намерений менять дивидендную политику. "Распределение 100% свободного денежного потока остается основным подходом при распределении дивидендов", - отметил он.

Рынок нефти пострадал от падения спроса в результате вспышки коронавируса, а Саудовская Аравия решила увеличить добычу и дать большие скидки на нефть после распада коалиции ОПЕК+. 26 марта Пакистан запретил импорт нефти и топлива, потому что его хранилища заполнены. Vitol Group и Gunvor Group, два ведущих мировых трейдера, говорят, что есть большой интерес к хранению, в то время как несколько трейдеров заказали супертанкеры для хранения нефти в море.

27 марта Bloomberg привел мнение экспертов консалтинговой компании IHS Markit о том, что мир находится на грани исчерпания свободного места для хранения невостребованной нефти, и они заполнятся уже через три месяца.