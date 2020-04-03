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ЦБ РФ оценил возможные убытки от месяца карантина в 1,5-2% ВВП в 2020 году

ЦБ РФ оценил возможные убытки от месяца карантина в 1,5-2% ВВП в 2020 году
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5-2% ВВП в 2020 году, согласно базовому сценарию ЦБ, негативные эффекты будут сконцентрированы во II квартале, заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"В России, как вчера заявил президент, период нерабочих дней, начавшийся в этот понедельник, продлится до 30 апреля. Во многих регионах вводятся дополнительно ограничения на экономическую деятельность. Эти меры, которые совершенно необходимы для борьбы с эпидемией, к сожаленью, неизбежно негативно скажутся на экономике. Сегодня уже вышел PMI по услугам - он уже отражает серьезное влияние ограничительных мер, мы видим ухудшение ситуации, но услуги относятся именно к наиболее пострадавшим секторам экономики", - сказала Набиуллина.

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"Мы будем тщательно изучать всю имеющуюся информацию при подготовке прогноза к следующему заседанию по ставке. Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП. Но совокупный эффект будет зависеть от того - насколько длительными будут ограничительные меры", - оценила глава ЦБ РФ влияние нерабочего апреля на динамику ВВП в 2020 году.

"Исходя из природы причин падения экономической активности, базовым сценарием для нас является то, что негативные эффекты, скорее всего, будут сконцентрированы внутри II квартала текущего года. Во второй половине года по мере смягчения ограничительных мер в России и в мире экономика будет возвращаться к обычному режиму функционированию", - добавила глава ЦБ.

По ее словам, новый прогноз будет к следующему заседанию по ставке, которое намечено на 24 апреля, "сегодня озвучивать какие-то количественные оценки считаю преждевременным в силу их предварительности и скорости происходящих изменений".

"Коронавирусные" прогнозы для российской экономики

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в четверг в рамках борьбы с коронавирусом подписал указ, которым продлил в России нерабочие дни с 4 по 30 апреля. В некоторых регионах, первыми из которых стали Москва и Московская область, введен режим всеобщей самоизоляции, при котором на улицу можно выходить только при крайней необходимости.

ВВП РФ в апреле в годовом выражении может сократиться на двузначные величины - в пределах 20%, в целом в 2020 году это может уменьшить динамику ВВП на 1-2 п.п., прокомментировали "Интерфаксу" экономисты вопрос о том, как полностью нерабочий апрель может повилять на российскую экономику.

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин еще в среду заявил, что падение ВВП РФ в 2020 году даже в умеренном сценарии оценивается в 3-5%, а в пессимистичном может повториться ситуация 2009 года с падением на 8%.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 27 января – 03 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Эльвира Набиуллина ЦБ РФ

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