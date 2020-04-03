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Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым разрешается дистанционная продажа безрецептурных препаратов, а также оговариваются возможности продажи рецептурных лекарств.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Принятый закон разрешает аптекам и аптечным сетям при обязательном наличии лицензии на этот вид деятельности продавать через интернет лекарственные средства, за исключением тех препаратов, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством.

Закон предусматривает, что в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих" возможна продажа рецептурных препаратов.

Решение и правила продажи рецептурных препаратов в условиях ЧС дистанционным способом законопроектом закрепляется за правительством.

Кабинет министров теперь также вправе устанавливать "временный порядок розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%".

Аналогичные запреты накладываются на реализацию через интернет безрецептурных препаратов, нельзя будет приобрести "наркотические и психотропные лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%".

Ответственности за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата предлагается возложить на аптечную организацию.

Доменные имена аптек, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарствами, будут внесены в единый реестр доменных имен.

При этом планируется ограничивать доступ к тем сайтам, где может быть размещена информация о продаже лекарственных средств, продажа которых запрещена или ограничена на территории РФ.

В первую очередь к таким препаратам относятся сильнодействующие наркотические и психотропные лекарственные препараты.

Также в черный список будут включаться сайты, содержащие предложения о розничной торговле лекарствами, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности.

Предлагается, что транспортировкой купленных в интернете лекарств смогут заниматься курьерские службы.

Владимир Путин

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