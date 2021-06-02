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ПМЭФ-2021

Несетевым аптекам разрешили продавать лекарства в интернете

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило вести дистанционную торговлю лекарствами несетевым аптекам и продавать лекарства на маркетплейсах.

Новый порядок онлайн-продажи и доставки безрецептурных медикаментов начнет действовать с 1 сентября 2021 года, сообщила пресс-служба правительства.

Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств. В частности, исключается требование к организациям иметь не менее 10 аптек на территории России и собственный сайт в интернете. В то же время для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов.

Ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптечные организации, даже если медикаменты были куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями.

Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов были утверждены правительством в мае 2020 года. Вести такую торговлю могут аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от Росздравнадзора.

Михаил Мишустин

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