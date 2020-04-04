Обобщение: Сделка COVID+ или погасшие костры нефтяных амбиций

Нефтяные резервуары в штате Нью-Джерси Фото: Reuters

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россия, всего месяц назад не желавшая сократить нефтедобычу вместе с партнерами по ОПЕК+ на "скромные" 1,5 млн б/с, в полной мере осознала перспективу падения спроса на нефть на 10-20 млн б/с из-за завуалированного под обычный ОРВИ коронавируса COVID-19. Теперь Россия готова на полноценное лечение рынка ампутацией излишка в 10 млн б/с, но только с привлечением консилиума докторов из "конкурирующих фирм".

Теперь дело за тем, чтобы США нашли способ, чтобы не наказать самих себя за созданное ими же законодательство.

Не просто ОРВИ

В феврале Саудовская Аравия, видя, как Китай закрывается на карантин из-за распространения оказавшегося совсем не простым коронавируса, а цены на нефть потихоньку падают, призвала партнеров по ОПЕК+ срочно собраться и увеличить ограничения по добыче нефти.

Тогда речь шла о дополнительных ограничениях 600 тыс. б/с. Россия, уже в канун Нового года заявившая, что надо потихоньку выходить из ограничений, чтобы компании не теряли долю на рынке, предложила "попить чайку и отлежаться", уточнив диагноз.

В марте, уже на заседании министерского комитета ОПЕК+, оценки падения спроса ухудшались, но не настолько, чтобы Россия согласилась на предложение Саудовской Аравии увеличить ограничения на 1,5 млн б/с, причем на весь год. Россия предлагала подождать, лишь продлив текущие ограничения.

В результате договоренностей достигнуто не было, и страны разошлись восвояси с индульгенцией увеличивать нефтедобычу на столько, на сколько кто пожелает. Саудовская Аравия пожелала увеличить ее сразу на 2,5 млн б/с и предложила покупателям беспрецедентные скидки, объявив тем самым священную ценовую войну. Россия могла увеличить нефтедобычу в короткие сроки лишь на 200-300 тыс. б/с, а в перспективе - на 500 тыс. б/с.

По оценкам российского Минэнерго, разрыв сделки дал рынку снижение цены лишь на $5-7 за баррель, а в падении цены до $22 за баррель основную роль сыграл злостный коронавирус, который поставил на якорь автомобили, самолеты и корабли. Практически все виды транспорта, кроме танкеров с нефтью, которыми наводняла рынок Саудовская Аравия.

Кто виноват?

Этот шаг Саудовской Аравии президент РФ Владимир Путин отдельно упомянул в пятничной речи, посвященной необходимости согласованных мер на энергетическом рынке.

"Россия не являлась инициатором завершения соглашения. К сожалению, наши партнеры из Саудовской Аравии не согласились продлить текущую сделку на текущих условиях, фактически вышли из соглашения и объявили о значительных дополнительных скидках на свою нефть, а также планах по резкому увеличению добычи", – сказал он.

"В условиях резкого падения спроса, о котором я сказал ранее, это, безусловно, дополнительно повлияло на падение цен на нефть и продолжает также крайне негативно влиять на ситуацию на рынке", – подчеркнул российский президент.

В конечном итоге, по всей видимости, эти слова будут играть решающую роль в дискуссиях о том, от какого уровня сокращать добычу, если будет достигнута такая договоренность. По мнению Путина, сокращать нужно от уровня первого квартала.

В первом квартале Саудовская Аравия добывала 9,8 млн б/с, а с апреля - уже 12 млн б/с. При этом Саудовская Аравия в рамках сделки ОПЕК+ должна была держать добычу на уровне примерно 10,2 млн б/с, но добавила "от себя" еще 400 тыс. б/с, поскольку остро нуждалась в высоких ценах на нефть на фоне IPO Saudi Aramco.

Россия в прошлом квартале добывала примерно 11,3 млн б/с. По данным источников The Wall Street Journal, речь идет о том, чтобы Саудовская Аравия снизила добычу на 3 млн б/с, а Россия – на 1,5 млн б/с. Таким образом, вероятнее всего, этот вариант предполагает, что Саудовская Аравия будет снижать добычу на 3 млн б/с с текущего уровня, и при сопоставимых ограничениях два конкурента будут находиться примерно на одном уровне. Впрочем, источники "Интерфакса" утверждают, что формула сокращения еще не определена, как и его объем.

Что делать?

Путин также пожурил партнеров из Саудовской Аравии за то, что они таким образом пытались "избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть", но, по всей видимости, перестарались и рикошетом ударили своих партнеров.

"Для того, чтобы это сделать, цена должна быть ниже $40 за баррель. И в этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются. Но нам-то этого как раз не нужно, мы не ставили никогда перед собой такой цели, поскольку наш бюджет рассчитан, как я уже сказал, на $40 за баррель", – подчеркнул российский президент.

В начале совещания Путин признал, что "жизнеспособность и развитие, что важно, российской экономики" связана с "важнейшей темой для мировой экономики и для нашей тем более" – ситуацией на мировом энергетическом рынке", поэтому нужно обсудить, что сделать, "чтобы обеспечить безусловное развитие энергетики в России".

Аналитики полагали, что Россия, отказываясь от поддержания цены на нефть посредством ограничения добычи в рамках ОПЕК+, таким образом пытается ограничить добычу сланцевой нефти в США. Минэнерго отвергало такие подозрения, отмечая, что текущие низкие цены на нефть могут не выдержать не только производители сланцевой нефти в США, но и Канада, Бразилия, Норвегия, ряд стран ОПЕК.

Впрочем, Россия не склонна лишать партнеров по ОПЕК+ желания "насолить" конкурентам. "Но мы, безусловно, должны учитывать интересы всех наших партнеров, именно всех. И только в этом случае мы сможем добиться справедливых договоренностей по сбалансированию рынка", – миролюбиво заметил Путин.

"Вы знаете, что мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Саудовской Аравии", – сказал он, не уточнив, беседовал ли с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом, о чем в четверг заявил президент США Дональд Трамп.

"Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России Путиным, и ожидаю, что они будут сокращать примерно на 10 млн баррелей, и возможно, значительно больше, что, если произойдет, будет великолепно для нефтегазовой отрасли", – написал Трамп в своем твиттере в московский вечер четверга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие такого разговора.

"Недавно у меня состоялась беседа с президентом Соединенных Штатов Америки. Нас всех беспокоит складывающаяся ситуация, все заинтересованы в совместных и, хочу это подчеркнуть, согласованных действиях для обеспечения долгосрочной стабильности рынка", – сказал в пятницу Путин.

Нужно отметить, что за прошедшие недели Трамп общался с Путиным и бен Сальманом, но лидеры России и Саудовской Аравии не общались между собой, поэтому каким образом достигаются договоренности, доподлинно неизвестно.

Кто нам мешает, тот нам и поможет

Кто бы с кем ни разговаривал, в конечном итоге, по информации источников "Интерфакса", все сводится к тому, что все готовы совместно снизить производство нефтедобычи в среднем на 10 млн б/с, но только с участием США. И все ждут их решения. Для России и Саудовской Аравии, успешно опробовавших согласованные действия, в этом не должно быть проблем. А вот США прикрываются зонтиком в виде "антимонопольного законодательства".

Министр энергетики РФ Александр Новак понимает эту проблему, но считает, что можно найти способы сотрудничества. По сообщению WSJ, администрация США обсудила в пятницу возможность закрытия нефтедобычи в Мексиканском заливе на карантин, поскольку у нескольких работников обнаружен коронавирус. В таком случае добыча нефти в США снизится на 2 млн б/с по сравнению с текущим уровнем в 13 млн б/с.

В пятницу вечером Дональд Трамп проводит переговоры с представителями американских нефтяных компаний о возможном сокращении добычи. На понедельник, предварительно, назначено заседание ОПЕК+, естественно, в режиме видеоконференции. Если в течение выходных США найдут способ обойти свое законодательство, мир будет избавлен, по мнению Путина, от возможного дефицита нефти в будущем "со всеми отрицательными последствиями для мировой экономики".