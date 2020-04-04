Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что низкие мировые цены на нефть вынудят Россию и Саудовскую Аравию сократить объемы ее добычи.

"Они (РФ и Саудовская Аравия - ИФ) увеличили производство (нефти - ИФ), вот что они сделали. (...) Но они собираются остановиться, поскольку рынок, именно рынок заставит их остановиться", - сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом он повторил, что обе страны так нарастили производство нефти, что она стала "дешевле воды", а затем ситуация с коронавирусом вызвала резкое снижение спроса на нефть.

По словам Трампа, нефтяной "спор" между Москвой и Эр-Риядом наносит не только ущерб всему миру, но и от него "невероятно сильно" страдают и Россия, и Саудовская Аравия, доходы которым в основном приносит продажа нефти и газа.

"Я думаю, они (РФ и Саудовская Аравия - ИФ) разрешат свой спрос довольно быстро", - сказал президент.

В четверг Трамп заявил после бесед с российским и саудовским лидерами, что Саудовская Аравия и Россия договорились сократить добычу на беспрецедентные 10-15 млн баррелей в сутки что составляет от 10% до 15% мирового предложения.

Вместе с тем, и Москва и Эр-Рияд не подтвердили наличие такой договоренности, однако отметили, что обсудят пути стабилизации рынка с другими крупными мировыми производителями нефти.

Трамп признал, что в мире образовались колоссальные излишки нефти и газа, и быстро избавиться от них не получиться.

"Излишки нефти и газа колоссальны", - сказал он на брифинге.

Он добавил: "Посмотрим, как решится эта проблема. На то, чтобы избавиться от этого (излишков нефти и газа - ИФ) уйдёт много времени", - добавил Трамп.

По словам президента, ранее в пятницу он провел встречу, в которой приняли участие представители руководства компаний Philips 66, Devon Energy, Continental Resources, Hilcorp Energy, Occidental Petroleum, Energy Transfer Partners, Chevron, Exxon-Mobile и Американского института нефти.

"Я проинформировал их, что мы работаем над созданием объемов в стратегическом резерве нефти для того, чтобы американские производители могли складировать там излишки, которые они смогут продать позже", - сказал Трамп, не уточнив, о каких именно объемах идет речь.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт сказал на отраслевой конференции после встречи Трампа с нефтяниками, что Трамп поручил ему совместно с министром финансов Стивеном Мнучиным найти способы немедленно исправить "шок ликвидности" энергетической отрасли, сообщают СМИ со ссылками на источники.

Бруйетт отметил, что администрация помогает нефтяникам складировать избытки топлива, сдавая в аренду емкости в Стратегическом нефтяном резерве, сообщили источники.

Хотя Трамп на брифинге уклонился от прямых ответов на вопросы о возможном сокращении добычи нефти в США, заявив, что нефтяные компании, как показала встреча с ними, "в хорошей форме", источники СИИ сообщают, что эта мера пока не предусмотрена.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил в пятницу, что позиция королевства по добыче сланцевой нефти известна, поскольку она является важной частью источников энергии, и что королевство также стремится достичь большего сокращения и достижения равновесия на нефтяном рынке в интересах производителей сланцевой нефти.

Президент США на брифинге отметил, что пока не намерен вводить какие-либо ограничительные меры в отношении России и Саудовской Аравии из-за их ценовой политики на мировом нефтяном рынке.

"Пошлины являются источником огромного дохода для нашей страны, другие страны вводят пошлины в отношении нас, создают искусственные границы. Но в том, что касается нефти, мы можем (сделать это - ИФ), но нет, сейчас я не делаю этого", - сказал Трамп.

Он, тем не менее, добавил: "Но если с нами не будут обращаться справедливо, то это, конечно, является средством".