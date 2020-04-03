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Саудовская Аравия назвала условия сокращения добычи нефти

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия готова значительно сократить добычу нефти, если Россия и США договорятся сделать это вместе с ней, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией королевства.

Он не стал уточнять, готова ли Саудовская Аравия ограничить добычу по сравнению с уровнем первого квартала. Страны еще не определил формулу сокращения добычи.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что добычу нужно сокращать с уровня первого квартала. В первом квартале Саудовская Аравия добывала 9,8 млн б/с, с апреля страна увеличила производство до 12 млн б/с.

Комментируя озвученную публично возможную цифру сокращения в 10 млн б/с всеми возможными участниками соглашения, источник заметил, что конкретные цифры еще не определены, но речь идет о большом сокращении.

Саудовская Аравия Россия США

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