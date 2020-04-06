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Организаторы речных круизов потеряют до 90% от оборота

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса российские компании, предлагающие речные круизы, могут потерять от 40% до 90% от оборота, прогнозирует гендиректор судоходной компании "Водоходъ" Ришат Багаутдинов. По его словам, их потери будут напрямую зависеть от доли иностранных пассажиров.

Экономический кризис

""Водоходъ" исторически силен своим круизным предложением на внутреннем рынке, что должно помочь нам более гладко пройти через эту "бурю", - добавил Багаутдинов. - Придется "затянуть пояса", скорректировать часть наших проектов развития на будущее, поэтому мы признательны тем, кто верит в компанию "Водоходъ" и пойдет в наши круизы".

Пассажирская навигация обычно начинается в конце апреля-начале мая. "Водоходъ" сдвинул ее на 1 июня, поскольку, по распоряжению правителсьтва от 27 марта ограничено бронирование, прием и размещение туристов. Компания продолжает подготовку к навигации.

Российская палата судоходства (РПС) попросила Минтранс поддержать круизные судоходные компании, оказавшиеся "в критической ситуации", сообщил 6 апреля "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма. Они предупредили, что при полной остановке круизной навигации по российским водным путям потери доходов в круизном сегменте превысят 15,5 млрд рублей, а убытки - 5 млрд рублей, если не учитывать возможные штрафы и иски с требованием вернуть деньги.

Президент РПС Алексей Клявин предложил признать коронавирус форс-мажором для круизного судоходства, ввести налоговые каникулы по оплате НДС, установить мораторий на уплату неналоговых платежей в навигацию 2020 года и выделить субсидии из бюджета. Кроме того, в РПС считают необходимым субсидировать процентные ставки по кредитам, ввести мораторий на банкротство судоходных компаний-туроператоров и ускорить возмещение акцизов на топливо.

РПС Водоходъ Минтранс Алексей Клявин Ришат Багаутдинов

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