Туроператоры попросили разрешить им заморозить выплату компенсаций за отмененные туры

Они просят отсрочку до 2022 года

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству ввести ряд мер по поддержке туротрасли и, в частности, попросила разрешить туроператорам не выплачивать туристам компенсации за отмененные туры до 2022 года.

Предполагается, что компании будут выдавать клиентам, требующим компенсаций, депозитный сертификат, подтверждающий сохранение его средств у туроператора и возможность их использования в определенный период времени. Турист при этом получит безусловное и подтвержденное право выбрать на сумму своего первоначального платежа любой тур или услугу из ассортимента туроператора.

В АТОР готовы поучаствовать в подготовке текста такого документа, чтобы в результате были соблюдены права всех участников договора о реализации туристского продукта.

Туроператоры получили миллиардные убытки из-за закрытия всех направлений, напомнила организация. Только перенос сроков туров позволит им перезапустить работу, а также поможет восстановить работу гостиниц, предприятий общепита, музеев и других, услуги которых включены в туристский продукт.

"Ситуация с коронавирусом пришлась на период, когда туроператоры активно готовились к летнему сезону, внося значительные средства за размещение и перевозку своим партнерам. Это мировая практика организованного туризма, и сегодня партнеры туроператоров подтверждают готовность оказать оплаченные услуги после нормализации эпидемиологической обстановки. Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие - неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура", - говорится в обращении.

В АТОР прогнозируют массовые судебные иски от клиентов, суды их поддержат, и тогда давление на туроператоров увеличится многократно: "по факту выплаты по одному туру с учетом штрафов, пеней и различных компенсаций поставит под угрозу выполнение 3-5 туров для других туристов".

Ассоциация ссылается на европейский опыт и отмечет, что власти Германии предоставили туроператорам и авиакомпаниям право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и авиабилеты, а власти Франции дали компаниям 18 месяцев на рассчеты с потребителями за аннулированные туры.

Россия с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами, за исключением вывозных рейсов, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также с 28 марта по 1 июня приостановлена деятельность объектов размещения на всей территории страны. Ранее АТОР заявляла о суммарных убытках туроператоров от остановки продаж туров по всем направлениям и необходимости возврата денег туристам в размере 37 млрд рублей.