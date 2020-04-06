Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:15Заразились
на 06.04В России 6 343+954В мире 1 272 115+74 710

Мусорные операторы начали жаловаться на потери из-за коронавируса

Граждане стали хуже платить за вывоз мусора, платежеспособный общепит закрылся

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Операторы по вывозу мусора предупредили, что многие из них будут вынуждены прекратить работу уже в апреле, поскольку граждане стали хуже платить за вывоз отходов, а от закрывшегося общепита перестали поступать заказы. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей нескольких компаний.

Экономический кризис

В условиях самоизоляции граждане стали выбрасывать больше мусора. Объемы отходов приблизились к показателям новогодних праздников, сообщил представитель УК "Региональный оператор" (входит в структуру "РТ-Инвест"), которая вывозит мусор в Подмосковье.

"Первые дни режима самоизоляции показали значительный рост объема вывоза отходов в Рузском, Сергиево-Посадском и Каширском кластерах в среднем на 25%, - уточнил он. - Регоператоры переведены на усиленный режим работы, привлечены дополнительная техника и экипажи, мобилизованы все технические и логистические службы, оперативно корректируются графики вывоза с учетом карантинных мероприятий".

Компания "ЭкоЛайн-Воскресенск" сообщила о росте отходов в жилом секторе на 11%, в частном секторе Раменского - на 33%, а в секторе садово-дачных товариществ — сразу на 163%. На 30% выросли объемы вывозимого мусора в Чеховском кластере (компания МСК-НТ).

Бизнес связывает рост объемов мусора с переездом части москвичей за город на время карантина, в частности, по словам операторов в ЮВАО, СЗАО и ЗелАО Москвы мусора стала меньше на 10%. В "Эколайне" (ЦАО и САО) и в "МКМ-Логистике" (ЮЗАО и ЗАО) изданию заявилио росте на 15% за счет перераспределения доли отходов из коммерческого сектора в жилой.

Некоторые москвичи в условиях самоизоляции решили разобрать балконы и кладовки или затеяли ремонт. "На контейнерные площадки стали выносить крупногабаритные отходы и строительный мусор, зачастую нарушая правила складирования", - рассказали в "РТ-Инвесте".

Похожая ситуация складывается и в других регионах.

Глава совета директоров ГК "Чистый город" (региональный оператор в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Калмыкии и Адыгее) Полина Вергун, предаедтель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами "Опоры России" заявила, что пандемия сказалась на собираемости платежей. По ее данным, около 90% компаний ушли на вынужденные каникулы и перестали заказывать вывоз мусора, в апреле мусорные операторы не получат от них денег.

"Сейчас собираемость от физических лиц уже составляет менее 70% и, по прогнозам, снизится до 30–40%, - добавила Вергун. - Только за первую неделю карантина выручка регоператоров упала в три-четыре раза. Большинство компаний остановят свою деятельность уже в апреле, если не дождутся мер федеральной поддержки, которая по сей день не разработана для отрасли".

Минприроды и ППК "Российский экологический оператор" попросили правительство субсидировать 17 региональных операторов управления отходами, оказавшихся на грани банкротства, на 30 млрд руб.

Минприроды РТ-Инвест МКМ-Логистика Эколайн Москва Московская область коронавирус

Новости по теме

Новости

"Вкусвилл" предложил формат магазинов, в которых корзину товаров соберет персонал

"Вкусвилл" предложил формат магазинов, в которых корзину товаров соберет персонал

Мишустин потребовал не мешать работе курьеров и пунктов выдачи заказов

Пандемия коронавируса

В России зарегистрировали новый 40-минутный экспресс-тест на COVID-19

В России зарегистрировали новый 40-минутный экспресс-тест на COVID-19

Мишустин посоветовал региональным властям не путать свои полномочия с федеральными

Первые средства для россиян, застрявших за рубежом, начнут поступать уже в понедельник

Первые средства для россиян, застрявших за рубежом, начнут поступать уже в понедельник

В России выявлено 954 новых заболевших коронавирусом

В России выявлено 954 новых заболевших коронавирусом

Власти Приморья попросили не возвращать россиян домой из КНР через Владивосток

"Транснефть" начала поставки нефти в Белоруссию

"Транснефть" начала поставки нефти в Белоруссию

Первый пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области

Туроператоры попросили разрешить им заморозить выплату компенсаций за отмененные туры

Туроператоры попросили разрешить им заморозить выплату компенсаций за отмененные туры
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');