Мусорные операторы начали жаловаться на потери из-за коронавируса

Граждане стали хуже платить за вывоз мусора, платежеспособный общепит закрылся

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Операторы по вывозу мусора предупредили, что многие из них будут вынуждены прекратить работу уже в апреле, поскольку граждане стали хуже платить за вывоз отходов, а от закрывшегося общепита перестали поступать заказы. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей нескольких компаний.

В условиях самоизоляции граждане стали выбрасывать больше мусора. Объемы отходов приблизились к показателям новогодних праздников, сообщил представитель УК "Региональный оператор" (входит в структуру "РТ-Инвест"), которая вывозит мусор в Подмосковье.

"Первые дни режима самоизоляции показали значительный рост объема вывоза отходов в Рузском, Сергиево-Посадском и Каширском кластерах в среднем на 25%, - уточнил он. - Регоператоры переведены на усиленный режим работы, привлечены дополнительная техника и экипажи, мобилизованы все технические и логистические службы, оперативно корректируются графики вывоза с учетом карантинных мероприятий".

Компания "ЭкоЛайн-Воскресенск" сообщила о росте отходов в жилом секторе на 11%, в частном секторе Раменского - на 33%, а в секторе садово-дачных товариществ — сразу на 163%. На 30% выросли объемы вывозимого мусора в Чеховском кластере (компания МСК-НТ).

Бизнес связывает рост объемов мусора с переездом части москвичей за город на время карантина, в частности, по словам операторов в ЮВАО, СЗАО и ЗелАО Москвы мусора стала меньше на 10%. В "Эколайне" (ЦАО и САО) и в "МКМ-Логистике" (ЮЗАО и ЗАО) изданию заявилио росте на 15% за счет перераспределения доли отходов из коммерческого сектора в жилой.

Некоторые москвичи в условиях самоизоляции решили разобрать балконы и кладовки или затеяли ремонт. "На контейнерные площадки стали выносить крупногабаритные отходы и строительный мусор, зачастую нарушая правила складирования", - рассказали в "РТ-Инвесте".

Похожая ситуация складывается и в других регионах.

Глава совета директоров ГК "Чистый город" (региональный оператор в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Калмыкии и Адыгее) Полина Вергун, предаедтель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами "Опоры России" заявила, что пандемия сказалась на собираемости платежей. По ее данным, около 90% компаний ушли на вынужденные каникулы и перестали заказывать вывоз мусора, в апреле мусорные операторы не получат от них денег.

"Сейчас собираемость от физических лиц уже составляет менее 70% и, по прогнозам, снизится до 30–40%, - добавила Вергун. - Только за первую неделю карантина выручка регоператоров упала в три-четыре раза. Большинство компаний остановят свою деятельность уже в апреле, если не дождутся мер федеральной поддержки, которая по сей день не разработана для отрасли".

Минприроды и ППК "Российский экологический оператор" попросили правительство субсидировать 17 региональных операторов управления отходами, оказавшихся на грани банкротства, на 30 млрд руб.