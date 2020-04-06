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Индекс доверия британских потребителей рекордно упал в конце марта

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Индекс доверия британских потребителей к экономике страны за две последние недели марта рухнул на 25 пунктов на фоне опасений, связанных с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

Это рекордное падение почти за полвека расчета индикатора, отмечает The Wall Street Journal.Теперь его значение составляет минус 34 пункта, что является минимумом с февраля 2009 года, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает данный показатель.

Пандемия коронавируса

Это вторая публикация индекса потребдоверия за март. В первом случае учитывались результаты опроса, проводившегося со 2 по 13 марта, во втором - с 16 по 27 марта. В исследовании GfK, которое компания проводит по поручению Европейской комиссии, приняли участие свыше 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Индекс британского потребдоверия находится в отрицательной зоне уже более четырех лет подряд, в последний раз положительное значение было зафиксировано в январе 2016 года, а в следующие два месяца оно было нулевым. Год назад, в марте 2019 года, индикатор находится на уровне минус 13 пунктов.

Подындекс оценки британцами личной финансовой ситуации на ближайший год во второй половине марта упал на 20 пунктов - до минус 17 пунктов. Показатель оценки потребителями общей экономической ситуации в стране на следующие 12 месяцев рухнул на 29 пунктов и теперь составляет минус 56 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце обвалился на 50 пунктов - до минус 52 пунктов.

Минимальный уровень индекса потребительского доверия, который рассчитывается с 1974 года, был зафиксирован в июле 2008 года - минус 39 пунктов. Рекорд был установлен в июне 1987 года - 10 пунктов. Среднее значение показателя за период с 1981 года по 2020 год составляет около минус 9,1 пункта.

Хроника 27 января – 06 апреля 2020 годаЭкономический кризис
коронавирус Великобритания GfK NOP Ltd

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