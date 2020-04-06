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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:11Заразились
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Европейские биржевые индексы начали расти на данных о снижении смертности от коронавируса

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы растут в понедельник на сигналах о замедлении темпов распространения коронавируса и снижении числа жертв в регионе.

Пандемия коронавируса

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:23 по Москве поднялся на 2,41% до 316,52 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,63%, германский DAX - на 3,5%, французский CAC 40 - на 2,91%, итальянский FTSE MIB - на 2,76%, испанский IBEX 35 - на 2,34%.

В Италии за сутки скончались 525 пациентов с коронавирусом, общее число смертей достигло 15 887. Это самый низкий суточный уровень смертности с 19 марта, сообщил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

В мире число зараженных достигло 1 277 224, умерли 69 568.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который лечится от коронавирусной инфекции и у которого не спадает температура, был госпитализирован в ночь на понедельник. Он продолжает работать из больницы.

В Германии, по официальной статистике, заказы промпредприятий сократились меньше, чем прогнозировали аналитики. Объем заказов промышленных предприятий Германии сократился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики прогнозировали в среднем падение на 2,4%, по данным Trading Economics.

Индекс доверия британских потребителей к экономике страны за две последние недели марта рухнул на 25 пунктов на фоне опасений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиями. Это рекордное падение почти за полвека расчета индикатора, отмечает The Wall Street Journal.

Теперь его значение составляет минус 34 пункта, что является минимумом с февраля 2009 года, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает данный показатель.

Акции Rolls-Royce дорожают на 15,8%, несмотря на то, что компания отозвала финансовый прогноз и отказалась от выплаты дивидендов. Британский машиностроительный холдинг также объявил о привлечении новой кредитной линии в размере 1,5 млрд фунтов.

Цена бумаг Sage Group растет на 1%. Британский разработчик ПО сообщил, что отменяет программу обратного выкупа акций на сумму 250 млн фунтов стерлингов, чтобы поддержать финансовую устойчивость компании на фоне пандемии коронавируса.

Котировки акций Aegon растут на 3,4%, хотя нидерландский страховщик сообщил, что временно прекратит выплату дивидендов.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Великобритания Германия Европа Борис Джонсон Rolls-Royce Aegon Sage Group Stoxx Europe FTSE коронавирус

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