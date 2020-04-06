Российские фабрики табачного концерна Philip Morris возобновили работу

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Фабрики табачного концерна Philip Morris International (PMI) в России, расположенные в Краснодарском крае и Ленинградской области, возобновили работу.

Как сообщил "Интерфаксу" вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний PMI в России Сергей Слипченко, завод в Ленобласти возобновил работу на основании постановления правительства региона от 3 апреля. Ранее фабрика в Краснодаре вернулась к работе после разъяснения правительства РФ, дополнительных рекомендаций Минпромторга, Минсельхоза и решений органов исполнительной власти Краснодарского края

Слипченко заверил, что все введенные на производстве меры по минимизации риска распространения инфекции на производстве остаются в силе. На всех фабриках определен необходимый минимум сотрудников, присутствие которых критично для поддержания бизнеса. Все помещения дополнительно дезинфицируются, включая транспорт, на котором возят работников. Часть сотрудников работает удаленно, совещания проводят по видеоконференц-связи.

Ранее сообщалось, что крупнейшие концерны Japan Tobacco International, Philip Morris International и British American Tobacco приостановили работу своих фабрик в России из-за ограничений, которые власти ввели для борьбы с распространением коронавируса.

Слипченко отмечал, что у потребителей по-прежнему есть доступ к табачной продукции в торговых точках, однако исключение табака из перечня непродовольственных товаров первой необходимости и, следовательно, приостановка производства на более длительный срок может привести к срыву контрактов на поставку и возникновению дефицита легальной продукции. Эта ситуация может спровоцировать взрывной рост нелегального рынка и привести к серьезным потерям федерального бюджета из-за сокращения акцизных поступлений, говорил он.

PMI в России принадлежит фабрика "Филип Моррис Ижора" в Ленинградской области и ее филиал "Филип Моррис Кубань" в Краснодаре.