Производители сигарет остановили российские фабрики

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Табачные концерны Japan Tobacco International, Philip Morris International и British American Tobacco временно остановили работу своих фабрик в России из-за ограничений, которые власти ввели для борьбы с распространением коронавируса.

Продолжение простоя грозит дефицитом сигарет на российском рынке и даже приостановка работы на неделю скажется на количестве продукции в рознице, предупредили они. Решить проблему могло бы включение табачной продукции в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, считают представители табачных компаний. В перечне пока в основном продукты личной гигиены, ухода за младенцами, бензин, солярка и свечи.

Japan Tobacco International (JTI), крупнейший производитель сигарет в России, решил остановить фабрики на период объявленных нерабочих дней. Президент Владимир Путин пока объявил выходными неделю с 30 марта по 3 апреля.

"Данное решение было обусловлено неоднозначностью того, как различные регуляторные меры, принимаемые в течение прошлой недели, и определения непрерывного производства и нерабочих дней, соотносятся друг с другом, а также тем, что табачная продукция была исключена из списка непродовольственных товаров первой необходимости", - сказал "Интерфаксу" директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.

По его словам, компания принимает меры, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продукта для потребителей.

"Запасы продукта сформированы на всех уровнях цепочки поставок, однако дальнейшая приостановка операций может привести к сбоям в цепочке поставок", - заявил он.

British American Tobacco (БАТ) также принял решение приостановить работу своей фабрики по производству сигарет и табачных стиков в Санкт-Петербурге.

"Табачную продукцию действительно исключили из перечня товаров первой необходимости. Согласно постановлению правительства, фабрика "БАТ-СПб" приостановила свою работу по 5 апреля. Однако мы считаем, что производство табачной продукции должно продолжаться", - сказала директор БАТ по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия, Белоруссия Яна Гуськова.

Решение о расширении перечня товаров первой необходимости может приниматься на уровне руководства субъектов, напомнила она. "На территории Санкт-Петербурга расположено две фабрики, которые производят более 50% сигарет в России. Наша компания уже обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой включить табак в перечень товаров первой необходимости и рассчитывает на справедливое решение в интересах общества, государства и бизнеса", - сообщила Гуськова.

Philip Morris International (PMI) также приостановила работу своей фабрики под Петербургом. "Мы были вынуждены временно приостановить работу фабрики АО "Филип Моррис Ижора" в Ленинградской области до 3 апреля в связи с указом президента РФ и в связи с тем, что 29 марта правительство РФ исключило табачную продукцию из перечня непродовольственных товаров первой необходимости", - сказал вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний PMI в России Сергей Слипченко.

Сейчас курильщики все еще могут купить сигареты.

"Однако исключение табачной продукции из перечня непродовольственных товаров первой необходимости и, следовательно, приостановка производства на более длительный срок может привести к срыву контрактов на поставку продукции для удовлетворения спроса населения и возникновению дефицита легальной продукции. Эта ситуация может спровоцировать взрывной рост нелегального рынка и привести к серьезным потерям федерального бюджета из-за сокращения акцизных поступлений", - считает Слипченко.

Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.

"Прогнозировать, насколько хватит имеющихся торговых запасов всех сигарет, невозможно. БАТ - мультикатегорийная компания, в линейке которой присутствует продукция различных брендов, ценовых категорий и способов потребления. Каких-то видов продукции может хватить на месяц, а какие-то закончатся быстрее, чем за неделю. Важно также отметить, что фабрика в Санкт-Петербурге является единственной производственной площадкой "БАТ" в России и работает в круглосуточном режиме без выходных. Дистрибуция табачной продукции из Санкт-Петербурга по России может занимать до 20 дней, учитывая масштабы нашей страны. Несмотря на наличие торговых запасов, остановка производства и реализации табачной продукции в любом случае приведет к скачку спроса и дефициту. Поэтому даже недельный простой фабрики существенно отразится на количестве продукции на полках", - заявила она.

"С учетом складывающихся обстоятельств, и поскольку сигареты - это ключевой товар повседневного спроса для 36 млн россиян, одним из важных факторов для обеспечения бесперебойных поставок продукции и деятельности компаний в условиях текущих и предстоящих ограничений могло бы быть соответствующее решение правительства", - отметил Груздев из JTI. Одним из таких решений могло бы стать включение табачной продукции в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, считает он.

"Мы готовы возобновить работу фабрики в любое время, если возобновление деятельности не будет противоречит действующим нормам", - сказал Слипченко. По его словам, PMI все необходимые меры для защиты сотрудников производственных площадок и офисов.

PMI в России принадлежит фабрика "Филип Моррис Ижора" в Ленинградской области и ее филиал "Филип Моррис Кубань" в Краснодаре. У БАТ в РФ также две фабрики - "БАТ-СПб" в Санкт-Петербурге и "БАТ-СТФ" в Саратове. У JTI в России пять заводов, включая две фабрики готовой продукции - "Петро" в Санкт-Петербурге и "Донской табак" в Ростове-на-Дону, а также три фабрики по обработке табачного сырья: "Дж.Т.И. Елец" в Липецкой области, "Крес Нева" в Ленинградской области и "Переславль Табак" в Ярославской области.