"Калашников" и "Ижмех" возобновили производство

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" и Ижевский механический завод возобновили работу 6 апреля после "нерабочей недели", сообщил в фейсбуке управляющий директор концерна Алексей Тенсин.

"Графики разнесены так, чтоб минимизировать количество людей на проходных, и на время обеда", - добавил он. По его словам, сотрудники старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины работают либо на удаленном режиме, либо просто остаются дома.

Тенсин и управляющий директор "Ижмеха", а также директора всех подразделений работают на своих местах. На предприятиях заработали медцентры, все помещения несколько раз в сутки обрабатывюат дезинфицирующими растворами, а на проходных работают бактерицидные лампы.

"Мы заботимся о сотрудниках и об экономике страны, - заключил Тенсин. - Наши предприятия это не только МЫ но и множество поставщиков, подрядчиков, заказчиков".

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструменты.

Ижевский механический завод является единственным в России предприятием со специализированным производством всего спектра короткоствольного оружия. Предприятие производит пистолеты Ярыгина и Макарова для силовых структур, а также гражданские образцы на их базе. ИМЗ также выпускает охотничьи ружья, неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-13, комплект механических частей к зенитному комплексу "Панцирь", синтезаторы частоты для аппаратуры связи и другие изделия.