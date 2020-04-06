Ритейлеры попросили власти РФ помочь с налогами, кредитами, арендой и выплатами людям

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сетевые ритейлеры, занимающиеся продажами одежды, обуви, косметики, парфюмерии и других непродовольственных товаров, обратились к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать их в кризис. Среди уже традиционных просьб бизнеса о льготах по кредитам и отсрочке налоговых платежей - предложения государству взять на себя часть расходов на сотрудников.

"Интерфакс" ознакомился с копией документа.

В числе подписавших открытое обращение перечислены руководители "Эконики", Henderson, Inventive Retail Group, "БНС Груп" (Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Ralf Lauren Polo, Tommy Hilfiger), "Модного континента" (Incity), "Алькор и Ко" ("Л'Этуаль"), сетей "Рив Гош", "Золотое яблоко", "Дочки-сыночки" - всего около 50 компаний.

"На данный момент операторы крупного сетевого ритейла также были вынуждены закрыть магазины, как и субъекты МСП (малого и среднего предпринимательства - ИФ). При этом у крупного сетевого ритейла гораздо больше финансовых обязательств и социальной ответственности, количество сотрудников, которые потенциально могут остаться без работы, измеряется миллионами. В других странах государственная поддержка бизнеса распространяется не только на субъекты малого и среднего предпринимательства, но на все компании, ведущие предпринимательскую деятельность в пострадавшей отрасли", - говорится в письме.

Ритейлеры просят поручить ЦБ РФ разработать механизмы льготного рефинансирования кредитов для владельцев коммерческой недвижимости и компаний потребительского сектора, рассмотреть возможность субсидирования процентных ставок, моратория на требования банками досрочного погашения выданных кредитов до конца 2020 года, а также моратория на заявления о банкротстве всеми кредиторами. Авторы письма также просят предусмотреть механизм отсрочки выплаты процентов по кредитам до конца года.

Также до конца года они просят ввести отсрочку по выплатам НДС и налога на прибыль, а также мораторий на начисление подоходного налога и взносов во внебюджетные фонды.

Еще одна просьба - рассмотреть возможность предоставления розничным компаниям, предприятиям питания и сферы обслуживания беспроцентных кредитов сроком до 10 лет в размере 20% от суммы налогов, уплаченных ими за 2019 год (НДС, налог на прибыль, налог на доходы, пошлины).

При введении ограничений, которые ведут к простою предприятий, ритейлеры просят у государства софинансировать их расходы на оплату простоя сотрудников в размере половины МРОТ.

Кроме того, розничные компании просят дать работодателям право на период эпидемии отпускать часть персонала в вынужденный отпуск на период до шести месяцев. Списки таких сотрудников, по замыслу авторов письма, должны направляться в органы соцзащиты для выплаты государством специальных ежемесячных пособий.

В качестве меры по регулированию арендных отношений ритейлеры просят объявить пандемию COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы, что позволит пересматривать договоры аренды, согласно статьям Гражданского Кодекса.

Они также предлагают на время эпидемии сократить арендные платежи пропорционально падению выручки в арендуемых помещениях по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Еще одна просьба - ограничить стоимость эквайринга.

"Сетевой ритейл по оптимистичным прогнозам не сможет восстановиться в ближайшие полгода. В связи с этим жизненно необходима поддержка отрасли розничной торговли в целом", - говорится в обращении.

Запасы, сформированные под прежний уровень спроса, не позволят компаниям рассчитаться с поставщиками, арендодателями и банками, а сократившиеся продажи - с остальными контрагентами. Для большинства компаний фэшн- и другого непродовольственного ритейла, "оказавшихся в ситуации практически полного отсутствия продаж в ближайшие два-три месяца", ситуация усугубляется сезонным характером бизнеса и отсутствием оборотных средств для финансирования следующих коллекций, жалуются авторы письма.

В отсутствие должных мер поддержки, говорится в письме, "кризис неизбежно приведет к сокращению спроса, банкротству компаний, невыплате и задержкам заработной платы и резкому сокращению занятости. Бюджет потеряет более триллиона рублей выпадающих доходов в последующие 2-3 года".