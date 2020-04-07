Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Суды в январе-марте 2020 года признали банкротами 22 356 граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что на 68% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

Рост ускоряется: в аналогичные периоды в 2018 и 2019 годы фиксировался рост числа личных банкротств в 1,5 раза. В январе-марте 2018 года были признаны банкротами 8 966 человек, в аналогичный период 2019-го - 13 308. При этом за весь 2019 год число банкротств по сравнению с 2018 годом увеличилось на 56,8% - до 68 980 (43 984 - в 2018 году).

"Текущая тенденция - следствие наработки технологий и практики, а также распространения информации о возможностях процедуры. Последствия кризиса в виде неизбежного ускорения роста числа банкротств, особенно в случае его упрощения законодателем, мы увидим не ранее чем через год", - считает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

При этом количество решений судов о признании компаний банкротами и введении конкурсного производства в первом квартале 2020 года, наоборот, снижалось. Таких решений было 2607, что на 11,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, следует из данных "Федресурса". В подавляющем большинстве случаев (74,1%) инициировали процедуру несостоятельности кредиторы компании, а сами должники - только в 8,2% случаях.

В отличие от корпоративных банкротств, дела о личной несостоятельности граждан инициируют чаще всего сами должники - в 93% дел в первом квартале 2020 года (89,3% в первом квартале 2019 года), существенно меньшую - конкурсные кредиторы - 5,6% (8,8%), налоговый орган - 1,4% (1,9%).

В столичном регионе, традиционно лидирующем по абсолютному числу личных банкротств, их прирост оказался ниже среднего уровня: в Москве +40,5% - до 1451 - в январе-марте 2020 года к такому же периоду 2019 года, в Московской области +64,2% - до 1279 в те же периоды. На третьем месте по числу банкротств граждан оказался Краснодарский край, где количество этих процедур увеличилось в 2,2 раза - до 1176 - по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В топ-10 по количеству банкротств также входят Башкортостан (976, +71,5%), Самарская область (956, +68,6%), Санкт-Петербург (913, +46,3%), Свердловская область (901, +73,3%), Ростовская область (727, в 2,1 раза), Саратовская область (688, +90,1%), Волгоградская область (666, +58,9%).

Ускорился также рост количества сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве индивидуальных предпринимателей - он составил 28% в первом квартале текущего года к такому же периоду прошлого года (до 540 с 422), в 2019 году увеличение было 17% к 2018 году (1962 против 1677). Количество сообщений должников о таких же намерениях выросло в январе-марте на 6,8% (до 158 со 148), в 2019 году было +15,1% (до 663 с 576). В отношении граждан-не ИП такое уведомление публиковать не обязательно.

При этом рост количества сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве юридических лиц составил 17,3% в первом квартале текущего года к такому же периоду прошлого года (до 7768 с 6620), в 2019 году увеличение было 16,3% к 2018 году (30 247 против 2604). Количество сообщений должников о таких же намерениях выросло в январе-марте на 17% (до 538 с 460), в 2019 году было снижение на 4,8% (до 2055 с 2158).

Перспективы для ИП

Эксперты отмечают бедственное положение индивидуальных предпринимателей, надеются на эффект от принимаемых мер, моратория и кредитных каникул, но не уверены в способности бизнесменов пережить кризис.

"Финансовый запас прочности у индивидуальных предпринимателей ниже, чем у компаний. Учитывая, что в течение пяти лет с момента завершения (или прекращения) процедуры реализации имущества ИП не может возобновить свою предпринимательскую деятельность, в средне- и долгосрочной перспективе этот кризис для них может оказаться попросту губительным", - опасается руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский.

"Сроки платежей уже наступили. Индивидуальные предприниматели и субъекты МСП столкнулись с необходимостью выплаты заработной платы и оплаты аренды, одновременно наступил и период выплаты налогов", - говорит адвокат, партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Наталья Васильева. По ее словам, торгово-промышленные палаты в регионах начали выдавать справки, содержащие отказ в признании за пандемией признаков форс-мажора в арендных отношениях, поскольку падение продаж в связи с массовым карантином не препятствует предпринимателям владеть арендованными помещениями. Впрочем, по мнению эксперта, именно этот фактор вряд ли приведет к банкротствам, но все будет зависеть от продолжительности периода тотального карантина, а также от того, насколько болезненным и постепенным будет выход населения из текущего состояния.

Госдума в начале апреля приняла законы о предоставлении пострадавшим от пандемии COVID-19 гражданам и компаниям МСП права получить кредитные каникулы и о праве правительства РФ вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях.

Реформа для граждан

Несмотря на рост числа дел о несостоятельности граждан, процедура остается доступной не всем из-за необходимости оплаты услуг арбитражного управляющего. Практически с момента запуска института личного банкротства Минэкономразвития говорит о необходимости повышения его доступности для физлиц. Алексей Юхнин считает, что назрела необходимость создания механизма недорогого и необременительного списания долга для малоимущих. "В текущих условиях доступная для граждан процедура банкротства призвана снизить социальную напряженность", - отмечает он.

Минэкономразвития в конце марта внесло в правительство РФ поправки в законопроект "О несостоятельности (банкротстве)" в части внесудебного банкротства гражданина, который готовится сейчас в Госдуме ко второму чтению. Документ, внесенный в Госдуму в сентябре 2019 года Николаем Николаевым, вводит наряду с традиционной судебной процедурой банкротства еще и внесудебную, которой смогут воспользоваться граждане с небольшими долгами. Согласно предлагаемым поправкам ко второму чтению, внесудебная процедура банкротства будет доступна гражданам с долгами от 50 тыс. до 700 тыс. рублей. Граждане смогут подавать публичное заявление самостоятельно через МФЦ или арбитражного управляющего. Подача заявления через МФЦ будет бесплатной. Согласно проекту, через год после подачи заявления о собственной несостоятельности непогашенные долги человека должны автоматически аннулироваться.

Арбитражный управляющий Игорь Выщегородцев опасается, что упрощение процедуры банкротства откроет к нему доступ недобросовестных граждан. "Уже сейчас поступают просьбы должников-"физиков" помочь обмануть банк и не платить за кредит, а с принятием закона появится армия мошенников, которые захотят без надзора спрятать имущество", - считает он.