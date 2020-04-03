Отраслевая ассоциация пожаловалась на штрафы за интернет-торговлю в регионах

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлеры и сервисы доставки пожаловались на попытки ограничить их работу в некоторых регионах: местные власти закрывали пункты выдачи заказов (ПВЗ) и склады, мешали передвижению машин и курьеров, хотя вся инфраструктура онлайн-торговли может продолжать работу во время карантина из-за COVID-19, подчеркивают представители отрасли.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАСТ) Александр Иванов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой, попросив обеспечить свободное перемещение автотранспорта, курьеров, водителей и экспедиторов, занимающихся доставкой товаров (в том числе первой необходимости), и устойчивую работу всей логистической системы страны (копия документа есть у "Интерфакса"). Среди участников НАСТ - eBay, Boxberry, PickPoint, СДЭК и другие компании.

По данным НАСТ, в ряде регионов страны (Пензенская, Челябинская, Оренбургская области и др.) сотрудники управлений Роспотребнадзора составляют протоколы о нарушениях, препятствующие работе служб доставки и негосударственных почтовых операторов.

Жалуются и ритейлеры

На попытки региональных властей закрыть пункты выдачи заказов, склады интернет-ритейлеров жалуются в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят Wildberries, "М.Видео", "Эльдорадо", "Детский мир", Lamoda, Ozon).

Вице-президент АКИТ Лия Левинбук рассказала "Интерфаксу", что ассоциация "повсеместно фиксирует" подобные действия управлений Роспотребнадзора, за исключением Москвы. Речь идет о случаях остановки транспорта, поставщиков, курьеров, наложении административных штрафов.

В каждом регионе - свои правила

По ее словам, регионы выпускают указы с разными формами пропусков и заявок на них. В некоторых случаях они предлагают в каждом муниципалитете заверять справки на доставку заказа. "Представьте, что делается магистральная перевозка, скажем, из Московской области в Сибирь - как думаете, сколько документов по разной форме нужно будет сделать для этого передвижения? Второй большой вопрос - компании дистанционной торговли столкнулись с необходимостью доказывать на каждом этапе, что они имеют право работать и обеспечивать население необходимыми товарами, и продовольственными и первой необходимости", - пожаловалась она.

"Видимо, в понимании многих регионов дистанционная торговля - это только сайт, в лучшем случае - еще служба доставки. Они не видят, что за витриной и стоит целая цепочка поставок - курьеры, точки выдачи, распределительные центры, упаковщики, складской персонал, грузовые автомобили, которые перевозят и их необходимо разгружать. Есть ещё и поставщики компаний дистанционной торговли. Это целая большая инфраструктура", - сказала она.

"На мой взгляд, многие действия регионов сейчас абсолютно противоречат видению и президента, и правительства о том, что дистанционную торговлю нужно поддерживать", - подчеркнула Левинбук.

Попытки закрыть пункты выдачи заказов

Ранее президент АКИТ Артем Соколов сообщал о закрытии более 2 тысяч ПВЗ на прошлой неделе. "В воскресенье (случаев) было уже чуть меньше, потому что появились разъяснения, внутренние документы в компаниях, которые мы уже показывали проверяющим органам, сотрудникам МВБ, Роспотребнадзора, ГИБДД, которые пытались остановить машины, препятствовали въезду в город", - рассказывал он.

По словам источника "Интерфакса" на рынке интернет-торговли, наиболее жестко в отношении доставки товаров ведут себя власти Краснодарского края и Татарстана.

В некоторых компаниях также столкнулись с попытками властей ограничить их работу.

"В ряде регионов мы сталкивались с попытками закрытий пунктов выдачи заказов из-за введенного карантина. Тем не менее, после разъяснений представителей нашей компании о необходимости сохранения работы объектов интернет-магазина все вопросы были урегулированы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Wildberries, крупнейшего онлайн-ритейлера в России.

Принятые ограничительные меры в некоторых регионах России "полностью блокируют любые продажи", в том числе продажу онлайн и через пункты выдачи магазинах, жаловались в Leroy Merlin.

Еще один крупный интернет-ритейлер также подтвердил, что попытки закрывать пункты выдачи и ограничения по перемещению встречались, например, в некоторых регионах Центрального и Южного федеральных округов, и что "местные службы отказывались обращать внимание и на наличие пунктов выдачи заказов в распоряжении правительства". В компании объясняют это тем, что "не для всех очевидно, насколько масштабной является цепочка поставок дистанционной торговли, в который задействованы тысячи люди, и в том числе и поставщики".

У Delivery Club и "Яндекс.Еды" проблем нет

В Delivery Club "Интерфаксу" сообщили, что у них проблем с доставкой не возникало. "С Роспотребнадзором нигде такой проблемы нет, в регионах единичные случаи проверки Росгвардией", - сказали в пресс-службе "Яндекс.Еда"

Согласно распоряжению правительства РФ от 27 марта (N762-р), во время нерабочих дней (которые, согласно указу президента, теперь продлены до 30 апреля) продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом разрешена.