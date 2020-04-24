ЦБ объяснил приостановку с 1 апреля покупки золота на внутреннем рынке

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Доля золота в резервах на комфортном уровне, нужды продавать золотой запас нет, приостановка покупки золота вызвана его востребованностью на мировых рынках, чем могут воспользоваться российские экспортеры, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Мы действительно достаточно активно наращивали долю золота в золотовалютных резервах для того, чтобы диверсифицировать золотовалютные резервы, и золото в этом отношении действительно уникальный резервный актив, который не зависит от действия стран-эмитентов, например, резервной валюты. И для того, чтобы диверсифицировать риски, которые имеют не только финансовую природу, но и геополитическую, мы увеличивали долю золота, она находится на комфортном уровне, мы не считаем нужным начать продавать золотой запас. Зачем? Непонятно. У нас и валюты достаточно. По всем параметрам наши золотовалютные резервы достаточны - и для поддержки импорта, и в соотношении с краткосрочным долгом. Поэтому продавать золото не видим необходимости", - сказала она.

"А почему мы прекратили покупку золота - сейчас золото востребовано достаточно на мировом рынке, и это может привести к тому, что будет увеличиваться экспортная выручка и приток валюты на российский рынок. Мы видим, что действительно экспортеры золота этим пользуются", - прокомментировала она вопрос, почему 30 марта ЦБ сообщил о прекращении закупок золота в международные резервы.

"Представления о риске золота у нас не изменились - мы понимаем, что золото достаточно волатильный актив, но, тем не менее, у него есть дополнительные преимущества, о которых я сказала", - добавила глава ЦБ.