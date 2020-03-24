Основатель "Теремка" заявил о "сокрушительных потерях" ресторанной отрасли

Михаил Гончаров призвал правительство быстрее решить вопрос с мерами поддержки бизнеса

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Основатель и совладелец сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров пожаловался на "серьезные, если не сказать сокрушительные", потери ресторанного бизнеса и призвал правительство быстрее определиться с мерами поддержки предпринимателей.

Открытое письмо Гончарова распространила пресс-служба компании. В связи с влиянием пандемии коронавируса на экономику предприниматель предупредил, что промедление в обнародовании и реализации властями мер поддержки бизнеса, в частности, ресторанного, грозит серьезными последствиями.

"В то время как в странах по всему миру анонсированы конкретные меры по поддержке бизнеса, в России на данный момент обнародовано лишь распоряжение об их разработке. При этом предприятиям, на которых начнутся увольнения или сокращения заработной платы, грозят проверками из прокуратуры", - заявил Гончаров.

По его словам, "пока бизнес не получает поддержки от государства, каждый день, остающийся без анонса (мер поддержки - ИФ), грозит потерей десятков тысяч рабочих мест". Если меры не анонсировать, у предпринимателей не останется другого выхода, кроме как увольнять людей, грозит он.

"Жестокая реальность"

"Это не апокалипсис и не фантазия. Это жестокая реальность. Если в обороте компании нет денег и есть кассовый разрыв, то она не сможет платить налоги, зарплаты, аренду и вести деятельность", - заявил основатель "Теремка".

В письме он также ссылается на опыт других стран, которые предпринимают "беспрецедентные шаги" для поддержки бизнеса.

"Часть мер даже не являются финансовыми. Речь о том, чтобы в этот период бизнес получил отсрочки в возвратах кредитов, отсрочки в уплатах налогов, мораторий на банкротства и так далее", - подчеркнул Гончаров.

"Я уверен, что у нас разрабатывается мощнейший комплекс мер для поддержки бизнеса, но в тот момент, когда уже закрыты целые сектора экономики (туризм, фитнес-клубы, на грани закрытия ритейл и ресторанный бизнес) его необходимо срочно анонсировать. Предприятиям должно быть понятно, как платить зарплату, увольнять или нет сотрудников", - отметил бизнесмен.

"Я и все предприниматели страны в этот тяжелейший период рассчитываем на мощный пакет поддержки, который позволит бизнесу продолжать работу. Важно, чтобы меры были приняты до конца этой недели, до начала периода налоговых и страховых выплат", - считает он.

Fast casual "Теремок"

"Теремок", основанный Гончаровым в 1998 году, называет себя лидером российского рынка ресторанов fast casual (сочетает элементы концепций fast food и casual dining, то есть точек быстрого обслуживания и традиционных ресторанов со средними ценами). В меню ресторанов - блины, гречка, супы, сырники, картофель.

Сеть объединяет 308 точек в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Количество клиентов - 32 млн в год. В компании работают 5 тыс. человек. В 2019 году оборот "Теремка" вырос на 20%, до 11,3 млрд рублей.